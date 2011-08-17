李克强：加大内地对香港服务业的开放

* 中国副总理称大幅开放香港服务业进入内地

* 开放项目有医疗、建筑等新兴及传统服务业

* 支持香港成为离岸人民币中心及国际资产管理中心

* 将推出小QFII,助境外人民币投资内地证券市场

路透香港8月17日电---在香港访问的中国副总理李克强,周三宣布多项措施支持香港经济发展,包括将大幅提升内地对香港服务贸易的开放,这将使得以服务业见长的香港,可望大为受惠于有意提升服务业比重的中国"十二五"规划.

被视为下任中国总理热门人选的李克强,在出席"十二五"规划及两地金融发展论坛时表示,将允许人民币通过境外合格机构投资者方式,投资境内证券市场(即俗称的小QFII),起步金额为200亿元人民币.同时并将支持香港离岸人民币产品创新,支持内地交易所的港股组合,即ETF业务.

这是李克强任副总理以来首次访港.他在谈及"十二五"规划时指出,中国内地服务业占经济总量的水平偏低,且质量及结构都存在突出问题.香港高水平的服务业具有独特优势,与内地巨大的市场需求相结合将有利两地经济共同繁荣.

"到十二五末,基本实现内地与香港服务贸易自由化",李克强说.

他表示,将开放传统及新兴服务业进入内地市场,包括医疗、建筑以及律师等,支持香港在内地设立旅行社.进一步放宽服务提供者的标准,充实贸易投资便利化的内容,切实扩大CEPA(《更紧密经贸关系安排》)受惠面,继续推动在广东等省市先行先试.

在基础设施方面,将加强西线东输二线工程香港直线建设,确保2012年下半年实现向香港供气,十二五期间累计供气量达到30亿立方米以上.

是次李克强访港的规格颇高,随行的有央行行长周小川、商务部部长陈德铭、发改委主任张平以及广东省长黄华华等.

**支持香港成为离岸人民币中心**

李克强对香港成为离岸人民币中心以及国际资产管理中心表达支持,并指将拓展香港与内地资金循环流动渠道.他还表示,将把人民币跨境结算扩展至全国.

中国政府于2009年在上海和广东省四城市推出跨境贸易人民币结算试点,去年6月将境内试点地区扩大到20个省份,且不再限制境外地域,以进一步发挥人民币结算对贸易和投资便利化的促进作用.

"香港可以抓住人民币逐渐成为在国际货币体系中发挥日益重要作用的机遇,巩固其国际金融中心地位."他说.

"我对香港成为离岸人民币业务中心充满信心."他在回覆台下听众的提问时说.

李克强同时宣布多项金融开放措施,包括允许境内企业到香港发行人民币债券,扩大发行主体;允许内地港资法人银行参与共同基金销售业务,支持港资保险公司在内地透过设点及收购进行拓展.

"内地将不断提高对港资银行开放的层次和质量,在广东以异地支行形式合理布点",他说.

香港致力于发展人民币离岸中心已有数年,而新加坡亦在争取成为另一个离岸人民币中心,期望在人民币国际化过程中分一杯羹.

"香港以广泛的国际联系和独特的优势为内地提供示范和借鉴,内地以巨大的市场腹地和丰富的要素资源为香港成长开拓广阔空间,促进香港经济转型.香港是内地最大的转口贸易平台,内地是香港最大贸易夥伴,互为最大直接投资来源地",他说. (完)

--记者 陈敏; 撰写 黄运涛/李珊珊; 审校 屈桂娟

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