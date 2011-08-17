陈德铭：中国首要任务是控通胀

路透香港8月17日电---中国商务部长陈德铭周三表示,中国当前的首要任务是控制住通货膨胀;并要保持宏调的连续性和稳定性,以使其更有效.

陈德铭在香港一场论坛的询答时间还表示,通胀会通过进口传导到新兴国家,中国亦难自外于此.

他并称,近期国际市场剧烈波动,肇因于西方国家未能控制其主权债务,希望相关国家对其货币和财政政策负责任.

"标普对美国信用评级下调,及国际市场激烈波动,本质是西方国家主权债务一直没有控制住."他说.

陈德铭同时指出,中国将会稳定外贸政策,特别要支持中小企业.他对今年下半年中国贸易有信心,进出口会更平衡.

陈德铭是随同副总理李克强访港.此次李克强访港的规格颇高,随行的还有央行行长周小川、发改委主任张平以及广东省长黄华华等.

李克强稍早宣布多项措施支持香港经济发展,包括将大幅提升内地对香港服务贸易的开放以及支持香港成为离岸人民币中心等.(完)

--采访 陈敏; 撰写 李珊珊; 审校 乔艳红

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