苹果或向夏普液晶面板厂投资约10亿美元--MF Global

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透东京8月17日电---MF Global FXA Securities周三在销售报告中写道,苹果(AAPL.O)可能会向夏普(6753.T)的龟山工厂投资10亿美元,以确保iPhone和iPad面板的供应.该消息推动夏普股价涨逾2%.
由于适逢夏季节日休息,未能立即联系到夏普置评.去年年底以来日本国内媒体就已报导称投资规模可能在1,000亿日圆(13亿美元)左右.
"我们认为苹果很有可能向夏普龟山工厂投资约10亿美元,以确保iPhone和iPad屏幕的稳定供应,"分析师David Rubenstein在报告中称.
"这将对夏普的获利能力产生实质性影响."(完)
--编译 吴云凌;审校 杜明霞
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