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中国财经 | 2011年 8月 17日 星期三 14:04 BJT

周小川：要逐步取消人民币跨境使用的政策障碍

路透香港8月17日电---中国央行行长周小川称,中国要逐步取消人民币跨境使用的政策障碍.

他周三在香港参加一个论坛时做出上述表示.

"香港对外联系渠道还要发展得更广泛,以推动人民币跨境使用."他说.

他并指出,将来人民币是否能发展成国际上非常有用的货币,主要靠市场推动. (完)

--记者 陈敏;撰写 黄运涛; 审校 屈桂娟

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