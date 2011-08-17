周小川：要逐步取消人民币跨境使用的政策障碍

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月8日
路透2月8日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:12时，1港元=0.88697人民币)
路透香港8月17日电---中国央行行长周小川称,中国要逐步取消人民币跨境使用的政策障碍.
他周三在香港参加一个论坛时做出上述表示.
"香港对外联系渠道还要发展得更广泛,以推动人民币跨境使用."他说.
他并指出,将来人民币是否能发展成国际上非常有用的货币,主要靠市场推动. (完)
--记者 陈敏;撰写 黄运涛; 审校 屈桂娟
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