委内瑞拉可能将大量外汇储备转至中国等国家

研究显示特朗普签署的入境禁令影响赴美国旅行需求
研究公司ForwardKeys基于对全球主要航班预订系统数据的分析指出，预订未来三个月入境美国航班的数量同比增加2.3%。
路透加拉加斯8月16日电---委内瑞拉反对派议员Julio Montoya周二称，总统查韦斯可能将大量外汇储备资金，从欧洲和美国转至中国、俄罗斯和巴西等国银行。
Montoya接受Globovision电视台采访时透露，他看到了委内瑞拉财长和央行行长签署的文件内容，其中提到计划将约60亿美元资金转至新兴市场国家。
Montoya称，根据该计划，委内瑞拉还将价值110亿美元的黄金储备，从海外银行转移回委内瑞拉央行。
但他称，查韦斯尚未批准该计划，并要求就此项被批评人士和分析人士斥为“鲁莽的想法”给出解释。
Montoya说：“他并非这些外汇储备的拥有者，也不拥有委内瑞拉的黄金或美元储备。”
查韦斯近期曾表示应终结美元“独裁地位”，称需建立替代货币体系。
Montoya称，反对派推测，可能是中国等国家要求委内瑞拉转移外汇储备，以确保委内瑞拉能偿还近年来从这些国家取得的巨额贷款。(完)
编译：高虹 发稿：朱淑珍
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