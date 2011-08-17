《阳歌专栏》中芯国际终明智换帅 土豆顽强上市

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）为资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。
** 中芯国际终于明智换帅 **
中芯国际(0981.HK)(SMI.N)近几个月因内部权力之争导致其股票缩水一半，该公司最终作出明智决定，任命邱慈云为其首席执行官（CEO）。几天后，中芯国际首席运营官（COO）杨士宁辞职。杨士宁曾使用计谋迫使前CEO王宁国辞职，试图自己夺得这一职位，中芯国际管理层随後陷入混乱。
我要祝贺中芯国际大股东大唐终于做出正确决策，令杨士宁出局。杨士宁此前曾说服大唐赶走王宁国，而王宁国的唯一“错误”是，在中芯国际连续四年亏损後，设法使公司扭亏为盈。当大唐意识到不应辞掉王宁国後，可能会感到懊恼，而因为这个考虑欠妥的决定，导致其投资市值损失一半时，大唐或许还感到很沮丧。
邱慈云从华虹NEC来到中芯国际，意味着两家公司合并或最终有望推进，这一传言已持续多年。其股东希望借此创建全球新的大型芯片制造商，从而更有效地与台积电(2330.TW)和台湾联华电子(UMC.N)竞争。
我预计，由于中芯国际权力之争最终尘埃落定，市场信心将逐渐恢复，未来几周公司股价有望反弹，届时，中芯国际继续缓慢稳步增长将不足为奇。华虹NEC和中芯国际甚至有望明年合并，因邱慈云和中芯国际近期任命的主席张文义均与华虹NEC渊源颇深。
一句话：中芯国际COO杨士宁离职，邱慈云出任CEO，将有助于逐步恢复投资者信心。
**土豆上市首日难有精彩表现**
关于视频分享网站--土豆网的文章，我都写得有点儿腻了。土豆网或许可以考虑把公司介绍变成“媒体操控大师”，因其巧妙地向市场放出一系列传言，为其即将到来的IPO造势。据中国媒体近期报导，至少有三个潜在买家有意购买土豆网。现在土豆网终于扬帆前行，将IPO价格定在预估区间的中间值，消除了被收购的可能。
媒体报导称，据发行价计算，其市值将为8.22亿美元，约为竞争对手优酷网YOKU.N市值的三分之一。优酷网去年年底上市，股价曾上涨约一倍，但随後便回吐了多数增幅。优酷股价周二下挫8%，反映出投资者的失望情绪，因其未能收购土豆网，而土豆网董事长王微并不真心想进行此项交易。
我预计土豆网股价在周三的首个交易日将下挫，因我怀疑市场是否对这家亏损企业有很大兴趣。土豆在视频分享领域位列第二，仅次于优酷。在目前市场人气低迷的情况下，承销商能为其IPO赢得足够的认购热情亦颇值得赞许。一旦其股价稳定，我预计那时的土豆网不再会受到媒体太多关注，而其将专心实现盈利。
一句话：土豆网股价将在首个交易日下挫，且在较长时间内投资者很难对其有较大兴趣。（完）
编译：黎黎/靳怡雯 发稿：程芳
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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