海洋局督促康菲中国本月底前彻底封堵清除溢油

* 海洋局督促康菲中国月底前彻底封堵和清除溢油

* 目前溢油源头还未彻底封堵

* 尽快将溢油对海洋生态环境影响告知公众

* "渤海溢油索赔上亿元"报导不实

路透北京8月17日电---鉴于蓬莱溢油风险仍未彻底消除,中国国家海洋局日前再次约谈康菲石油中国公司,督促对方于本月底前彻底封堵并清除海面溢油,并尽快将溢油对海洋生态环境影响告知公众.

刊登在海洋局网站上的新闻稿并称,截至目前造成蓬莱19-3油田溢油的地层源头还未彻底封堵.对于B平台出现新的溢油点、C平台附近不断发现新的油基泥浆的原因,以及今後是否还会继续出现类似情况,康菲公司无法给出明确结论.

"届时如若不能完成'两个彻底'(彻底封堵并清除海面溢油),国家海洋局将进一步加大监管力度,"国家海洋局表示.

海洋局并称,康菲公司对于如何避免出现类似情形无法给出有针对性的措施,所采取的措施仍然限于降低地层压力、建造并安装集油罩等,仍然是临时性的、补救性的措施,并不能彻底有效地消除溢油风险.

同时,由于蓬莱19-3油田的溢油已漂至渤海沿岸,对海洋生态环境直接构成影响和威胁,海洋局敦促康菲公司尽快将相关信息告知公众,包括将来可能造成的影响和危害.

此外,对于有媒体报导称,国家海洋局拟就渤海湾漏油事故向中海油与康菲发起上亿元索赔,海洋局澄清"渤海溢油索赔上亿元"报导不实,目前正在按有关程序进行调查、评估,尚没有得出结论,最终赔偿金额还不能确定.

6月初中国海洋石油总公司(0883.HK)和美国康菲石油公司(COP.N)的全资子公司康菲石油中国合作开发的蓬莱19-3油田B平台和C平台先後发生溢油事故.

康菲中国近日承认,蓬莱19-3油田B平台海底发现新的溢油点,之前未尽力排查溢油风险点.其上周表示,矿物油油基泥浆溢出总量增加到2,500桶(400立方米),其中已回收70%.(完)

欲了解更多详情,请点选海洋局网站(www.soa.gov.cn)

--发稿 苏丹; 审校 邵晓忆/张喜良

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