沪综指持续缩量小幅收低

沪综指收升至一个月新高 军工股领涨大盘有望继续震荡上行
路透北京2月8日 - 中国股市沪综指周三收升至一个月新高。分析师表示，今日大盘先抑后扬探底回升，军工股领涨。前期股指反弹后市场本身存在技术性调整要求，加之近期央行动作频频，对投资者心理产生些许扰动，致目前市场多空力量相对平衡，料指数在经过整固后，后市有望继续震荡上行。
路透北京8月17日电---中国股市沪综指周三继续小幅收低.投资者谨慎情绪加深致量能进一步萎缩,且上档压力仍然沉重;但分析人士预计,因国内因素整体呈现好转,此前低点或已成为中期底部,短线料大盘在2,600点附近继续整固.
沪综指收报2,601.261点,跌6.905点,或0.26%.沪市A股成交额719亿元人民币,较上日的900亿元缩减两成.
华融证券分析师范贵龙指出,今日消息面相对平静,"主要还是技术上的压力,在2,650附近有近期的跳空缺口,另外2,650这个点位也是前期大家认为比较强的底部支撑,附近有些被套的资金,……存在一些技术调整的压力."
他并称,目前来看,国内因素整体呈好转的迹象,前期低点2,438附近可能成为未来一段时间的低点.未来大盘在稍微回调後,以震荡向上的旋律为主.
沪深300指数9月合约尾盘报2,891.8点,涨0.18%,成交量为149,760手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
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