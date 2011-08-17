欧元区忧虑支撑金价高位持稳

路透新加坡8月17日电---金价周三持稳于纪录高位附近,此前法德峰会未能令投资者相信,欧元区债务危机将会得到有效解决,这支撑了对黄金的避险买需.

德国和法国领导人周二公布让欧元区深度融合的综合计画,其中包括限制赤字及一年举行两次峰会,但表示发行欧元区共同债券可能只会是一个较长期的选项.

欧元区第二季经济成长大幅放缓令投资者更加忧虑,放缓主要是受到德法经济成长迟滞的拖累.

"人们不满意欧洲和美国的情势,"Heraeus驻香港贵金属业务经理Dick Poon表示.

他并称,强劲的投资需求,已帮助香港金条较现货金的溢价持稳于每盎司0.5至1美元,这与交易员报告的亚洲其他地区的情况相符:尽管金价高企,但二手金卖盘稀少,而投资意愿高涨.

0658GMT时,现货金几无变动,报每盎司1,787.80美元.较上周所及1,813美元上方的纪录高位仅低了1.4%.

美国期金小涨0.3%,至每盎司1,790.70美元.

路透市场分析师王涛表示,从短期技术面看,金价或回探每盎司1,772美元.

"金市表现强劲,可能是由于市场持续聚焦经济事件,且低利率或继续成为不可动摇的主题,"MF Global在研究报告中称.

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周二的黄金持仓量较周一增加0.22%.全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust白银持仓量维持不变.

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1787.80 1.55 +0.09 25.95

现货银 39.95 0.09 +0.23 29.46

现货铂金 1815.75 2.70 +0.15 2.73

现货钯金 751.22 -1.06 -0.14 -6.04

TOCOM期金 4416.00 44.00 +1.01 18.42 72657

TOCOM铂金期货 4523.00 -2.00 -0.04 -3.68 6164

TOCOM期银 98.40 0.60 +0.61 21.48 439

TOCOM钯金期货 1870.00 -3.00 -0.16 -10.82 335

COMEX期货合约

12月黄金 1790.70 5.70 +0.32 25.98 14020

9月白银 39.97 0.15 +0.37 29.17 3675

汇率

欧元/美元 1.4381

美元/日圆 76.62

附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)

--编译 兰秀娟/丁琦;审校 王洋

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