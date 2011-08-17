17日盘後分析：短期面临方向选择

在外围市场影响力逐渐减弱的背景下，近期A股市场给人的感觉就是，投资者谨慎情绪抑制指数发挥，股指连续数日在2600点关口处纠结，在上档压力和下档支撑共同作用下，大盘连续缩量震荡整理。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

在外围市场影响力逐渐减弱的背景下，近期A股市场给人的感觉就是，投资者谨慎情绪抑制指数发挥，股指连续数日在2600点关口处纠结，在上档压力和下档支撑共同作用下，大盘连续缩量震荡整理。

沪综指自2473点反弹以来，短短几个交易日反弹最大幅度接近200点，面临较强的整固需求，今日主要股指窄幅收低，两市股指反复考验短期均线系统支撑，沪综指2600点有惊无险，尾盘沪综指最终报收于2601.26点，下跌0.26%。

从盘面观察，尽管指数表现乏善可陈，但是盘中结构性机会仍然不少。券商股受到人民币国际化进程加快的刺激，全天表现强势，同时人民币升值概念股也表现不俗，此外创业板个股也获得资金青睐。相比于题材股，今日煤炭、有色等权重股表现不佳。

从技术层面分析，今日大盘震荡幅度和成交量双双萎缩，短期股指将面临方向的选择。就目前的量能水平看，大盘持续反弹动力明显不足，确认下方支撑重新蓄势再伺机上攻的可能性较大。

上周提出的“定向宽松”论调引发了投资者的广泛想象。同时近期消息面不断转暖，副总理李克强日前宣布允许境外人民币投资境内证券市场，这是人民币国际化方面迈出的重要一步，同时也将为A股市场注入了新的流动性，这无疑对市场形成一定的刺激作用。

但是目前国内物价调控和房价调控都正处于关键时期，过度的过早的放松都可能导致前期调控成果前功尽弃，政策是继续从紧还是进入观察期甚至结构性放松仍是未知数，因此，政策後续的走向仍值得进一步关注。

此外，尽管欧盟限制做空，美国延长低利率政策期限，促成国际股市止跌，但外围市场风险在于对未来经济预期的调整，系统性风险依然存在。（完）

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