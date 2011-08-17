下半年建筑钢材需求料较旺--钢协

路透北京8月17日电---中国钢铁工业协会周三称,今後建筑用钢材市场需求将较旺盛,因下半年保障性住房将大规模开工建设,大规模水利工程建设也将陆续开展;而原材料、资金和人工成本等上涨,则将对钢企生产运营产生较大影响.

刊登在中钢协网站上的新闻稿称,因造船、汽车、工程机械等增长趋缓,"今後中国钢铁产品结构性矛盾会更加突出,板带材产能过剩和产品的同质化竞争将更加激烈."

钢协并指出,7月份企业贷款的动力明显不足,可能原因是外围环境的影响以及国内生产成本、资金成本都在上升,影响了企业扩大再生产的积极性.

而钢铁企业同样承受生产、资金成本压力.上半年,铁矿石、煤炭、焦炭等炼钢用原燃材料价格大幅上涨,进口铁矿石价格上涨更快,推动钢铁生产成本大幅上升.同时资金成本、人工成本的上涨,使钢铁企业成本、费用均出现明显上升态势.

钢协数据显示,上半年,进口铁矿石(粉矿)价格涨幅最大,达到37.4%;国产铁精粉价格涨幅为24.74%;喷吹煤和废钢价格的增幅也超过20%.炼钢生铁单位制造成本同比上升了22.26%,

钢协并称,上半年,企业期间费用、财务费用增幅都同比上升,上半年大中型钢铁企业财务费用同比上升33.79%,给企业生产经营造成困难.

7月中国粗钢和钢材产量分别为5,930万吨和7,572万吨,同比分别增长15.5%和14.9%;当月粗钢和钢材日均产量分别为191.3万吨和244.3万吨,环比分别下降4.2%和6.9%,国内资源供应压力有所减轻.

中钢协稍早预估,8月上旬全国粗钢日均产量环比微增0.35%至194.19万吨,高于7月平均水平.分析师并称,局部地区钢厂仍受限电影响.(完)

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--发稿 李文科; 审校 张喜良

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