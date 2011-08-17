缅甸官方报纸取消攻击外媒的口号

路透仰光8月17日电---缅甸官方报纸周三于四年来首次放弃报纸内攻击西方媒体的口号，这也是缅甸新政府可能对异见声音软化立场的最新迹象。

三家官方报纸放弃了每天半页的声讨口号，这些口号指责美国之音(VOA)和英国广播公司(BBC)“在人民之中播撒仇恨” ，指责其他西方媒体“激发公愤”。

这些口号还告诉读者不要被“这些旨在制造麻烦的广播”所左右。自2007年8月缅甸军政府镇压抗议事件以来，攻击口号就成为缅甸官方报纸的固定项目。

BBC、VOA和另外两家外国新闻机构通过无线电短波和卫星电视向缅甸提供当地语言的新闻。这也是缅甸很多人的主要新闻来源。

缅甸政府一直在竭力控制海外媒体。放弃攻击口号被视为是缅甸政府自去年大选以来展现开放姿态的最新表现。

官方报纸对诺贝尔和平奖得主昂山素季的批评之声亦有所减弱。

但缅甸电视媒体依然牢牢掌握在政府手中，外国记者在很大程度上仍无法在该国进行合法报导，多数外媒网站也依然被封。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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