人民币兑美元因中间价回调小幅收跌

* 人民币即期汇价收跌,追随中间价回调

* 亦受非美货币走颓拖累

* 短期内维持区间盘整

路透上海8月17日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周三即期汇价小幅收跌,追随中间价终结此前连续五日创新高的走势.人民币在经历了一波快速上涨之後,机构获利回吐带来汇价盘整并不令市场感到意外,预计盘整走势将至少延续数日.

此外,欧元等非美货币走势不佳,对人民币汇价回落亦有带动.不过交易员认为,人民币升值步伐料难停止,短暂回调後还会再回升值区间.

"之前人民币升值的幅度已经很高了,回调是肯定的,(整理期)大概3-5天吧,"深圳一银行交易员称.

国际清算银行(BIS)最新公布数据显示,2011年7月人民币实际有效汇率指数为117.86,环比上涨0.53%,扭转上个月环比下跌的态势,但其年内贬值幅度仍达到1.73%.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

------------------------------------------------------------------

6.3871 6.3865 6.3998 6.3996 *6.3925 6.3828

注: "*"创2005年7月汇改以来的新高

东京汇市欧元周三下跌,低于日线图一目均衡云区顶端,欧元区共同债券构想缺乏进展,加上弱于预期的德国GDP数据,都对欧元构成打压.瑞郎亦持续承压,因市场预期瑞士即将采取行动阻遏其升势.

以下为北京时间17:06,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.2780/80 6.2720

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3695/15 6.3695

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水530点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3341元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.

--发稿 曾菱/周晓峰; 审校 林高丽/杨淑祯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。