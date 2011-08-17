人民币兑美元因中间价回调小幅收跌

沪综指收升至一个月新高 军工股领涨大盘有望继续震荡上行
路透北京2月8日 - 中国股市沪综指周三收升至一个月新高。分析师表示，今日大盘先抑后扬探底回升，军工股领涨。前期股指反弹后市场本身存在技术性调整要求，加之近期央行动作频频，对投资者心理产生些许扰动，致目前市场多空力量相对平衡，料指数在经过整固后，后市有望继续震荡上行。
* 人民币即期汇价收跌,追随中间价回调
* 亦受非美货币走颓拖累
* 短期内维持区间盘整
路透上海8月17日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周三即期汇价小幅收跌,追随中间价终结此前连续五日创新高的走势.人民币在经历了一波快速上涨之後,机构获利回吐带来汇价盘整并不令市场感到意外,预计盘整走势将至少延续数日.
此外,欧元等非美货币走势不佳,对人民币汇价回落亦有带动.不过交易员认为,人民币升值步伐料难停止,短暂回调後还会再回升值区间.
"之前人民币升值的幅度已经很高了,回调是肯定的,(整理期)大概3-5天吧,"深圳一银行交易员称.
国际清算银行(BIS)最新公布数据显示,2011年7月人民币实际有效汇率指数为117.86,环比上涨0.53%,扭转上个月环比下跌的态势,但其年内贬值幅度仍达到1.73%.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3871 6.3865 6.3998 6.3996 *6.3925 6.3828
注: "*"创2005年7月汇改以来的新高
东京汇市欧元周三下跌,低于日线图一目均衡云区顶端,欧元区共同债券构想缺乏进展,加上弱于预期的德国GDP数据,都对欧元构成打压.瑞郎亦持续承压,因市场预期瑞士即将采取行动阻遏其升势.
以下为北京时间17:06,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.2780/80 6.2720
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3695/15 6.3695
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水530点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3341元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.
--发稿 曾菱/周晓峰; 审校 林高丽/杨淑祯
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