李克强香港行照亮人民币国际化前景

* 中国将推出人民币QFII和FDI--副总理

* 扩大跨境贸易人民币结算试点至全国

* 允许境内企业在香港发行人民币债券

* 在港发人民币国债将是长期制度化安排

记者 陈敏

路透香港8月17日电---中国国务院领导人高规格到访如期给香港送出大礼包,也照亮了人民币国际化的前景.副总理李克强以一句"我对香港成为人民币离岸中心充满信心",从中央层面确认了香港的定位.

全球第二大经济体--中国正以人民币跨境贸易结算为基础,有序推动人民币走向国际.然而,人民币单向流出、外汇储备被动增长等副作用开始引发质疑,市场人士亦猜测中国是否仍然坚定这一方向.

李克强此次率领诸多高官到访,市场所能预期的开通人民币直接投资和人民币QFII等,均作为"十二五"(2011-2015)目标一一给出.这不仅打消了市场疑虑,还将人民币国际化带入一个崭新时代.

"香港发展离岸人民币业务具有天然优势.中央政府将积极支持香港人民币市场发展,拓展香港与内地人民币资金循环流通渠道,支持香港离岸人民币进入产品创新发展."李克强称.

他并表示,将把跨境贸易人民币结算范围扩大到全国,开展外资银行以人民币增资试点,并支持香港企业使用人民币到境内直接投资.此外,允许以人民币境外合格机构投资者方式(RQFII)投资境内证券市场,起步金额为200亿元.

"副总理今日来香港,带来了进一步推动离岸人民币市场发展和加强两地合作的大礼,这表明北京不但对于香港人民币市场的快速发展仍然满意,而且将人民币国际化进程带入了一个新的阶段."汇丰银行环球研究大中华区经济师郭浩庄称.

上述举措将在"十二五"(2011-2015)规划期间逐步落实.尽管没有公布具体的推出时点,但这显然已经为市场带来了一线曙光,让香港日益增长的人民币资金池可以投资到内地庞大的股票和债券市场.

目前,在香港流通的人民币无法自由回流到内地,仅有境外央行、港澳清算行、境外参加行等三类境外机构开通了投资内地银行间债市的试点.其他资金只能存放于银行或投资于债券等有限的人民币金融产品.

"我对香港成为人民币离岸中心充满信心,"李克强称,"香港也可以抓住人民币逐渐成为在国际货币体系中发挥日益重要作用的机遇,巩固其国际金融中心地位."

盛传为现任总理温家宝接班人的李克强此行带来了中国人民银行周小川、国家发改委主任张平和商务部部长陈德铭等负责具体事务的高级别官员,宣布了发展两地经济贸易合作、扩大金融和服务业开放等一揽子举措.

**点心债新机遇**

点心债市场一直是香港离岸人民币市场发展的最大亮点之一.中国政府此次宣布的扩大发债主体、拓宽人民币回流渠道并将国债发行持续下去,显然将继续利好这一市场.

"有更多渠道可以使离岸人民币回流到内地,将增加企业发行点心债的动力,因为他们可以更好地使用发债所得."东方汇理银行高级策略师张淑娴称,"更大规模的发行量将推高点心债的收益率."

财政部周三为其在香港发行的第三批200亿元人民币国债定价.其中向机构发行的60亿元三年期国债息率定为0.6%,低于此前1%左右的市场预期,显示在国际金融环境的动荡下,人民币国债的吸引力增加.

面向机构发行的150亿元人民币国债获得逾690亿元的投标额,认购倍数达4.6倍,亦佐证市场反应热烈.

"从此次发行结果看,外资行的中标规模普遍排在前面",一熟悉此次发行情况的人士指出.

德意志银行此前对面向机构四个年期国债息率的预测值分别为1-1.1%,1.5-1.6%,2.1%,2.65-2.75%.该行认为,离岸人民币市场的气氛从近期来看受人民币走强支撑,而从中期来看则受投资组合多元化的支撑.

财政部此前两次在香港发行的人民币国债规模分别为60亿和80亿,是次200亿的规模明显扩容.李克强表示,中央政府在香港发行人民币国债将作为一项长期的制度安排,逐步扩大发行规模,促进香港人民币债券市场的发展和完善.

此外,还将增加在香港发行人民币债券的境内金融机构主体,允许境内企业在香港发行人民币债券.目前,只有内地金融机构和海外企业可以在香港发行人民币债券,今年以来累计发行接近700亿元债券,同比增长95%.

中国人民银行行长周小川并在同一场合宣布,今年内地机构在香港发行人民币规模初步提高到500亿元人民币.(完)

(香港毕晓雯、黄运涛、李珊珊和上海李宏薇对本文均有贡献)

--审校 黄凯

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