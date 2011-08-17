铁路建设速度远胜印度 中国赢得战略优势

8月5日在印度拍到的铁路。 REUTERS/Mukesh Gupta

路透印度Katra8月17日电（记者 Sanjeev Miglani）---印度修建通往克什米尔地区铁路的艰难已经证明，该国与中国基础设施建设相差甚远。中国修建公路和铁路网的速度，为其在边疆山区带来了战略优势。

印度的这一项目已历时近25年，旨在整固克什米尔地区，提高向当地驻军补给的能力，这条铁路规划全长为345公里，迄今仅建成四分之一。

隧道塌方、资金枯竭、穿越海拔1.1万英尺（3,352米）的皮尔潘甲（Pir Panjal）山口的重重困难，铁道部官员和地质学家对路线还存在争执。一些人认为，这条线路过于险峻。

该铁路将途经囤积重兵的印巴边界附近，因此也将面临反对印度对克什米尔控制的武装分子的威胁，项目早期就曾有工程师被绑架。

中国铁路系统近期则一直受到负面消息困扰。7月温甬线动车事故造成40人死亡，导致铁路新项目审批冻结，但中国历时五年，穿越永久冻土层及海拔5,000多米的高原，成功修建长达1,140公里的青藏铁路。

中国还在边境各地修建公路，如果冲突升级，中方调遣军队则更为方便一些。

长期以来，中国基础设施完善带来的经济优势让印度颇为苦恼。但印度艰难修建铁路的故事也证明，中国基础设施建设的优势，在可能的领土争端中的重要意义。

中国青藏铁路和印度克什米尔铁路均表明，中印两国希望加强与各自不平静地区的政治经济联系。

如果中印关系恶化至军事对抗边缘或西藏发生动乱，中方可迅速调遣边疆部队前往，铁路和公路建设数十年来一直是中国在喜马拉雅山地区采取的战略。

伦敦皇家联合军种研究院（Royal United Services Institute）的Shashank Joshi称：“中国至少在三个方面优于印度：开展大型复杂项目的能力，快速贯彻执行力，以及最重要的，在这些项目上有关经济和战略目的的深谋远虑。”

而另一方面，印度尚未确定其在该地区的首要任务。

** 印度的困境 **

在印度克什米尔铁路海拔较低的在建路段，工人正努力在松软的山体上打通隧道，将铁路延伸至25公里以外的乌德汉普尔县。

过去四年里，他们打通了七条隧道，但一条出现塌方，另一条出现渗水。工程师们不得不重新研究图纸，另寻替代路线。

印度北方铁路公司（Northern Railway）首席行政官Chehat Ram说：“项目就是在这种方式下进行的。开凿隧道，然後发现行之不通。于是试图绕道，就像是心脏搭桥手术一样。”

这仅是印度克什米尔铁路中第一部分艰难路段，该铁路还将穿越喜马拉雅部分山脉，这是除唯一一条高速公路外，印度连接克什米尔的又一选择，而高速路极易受恶劣天气影响。

後续挑战更为艰巨，包括横跨杰纳布河修建一座世界最高的单拱桥，桥高387米，比埃菲尔铁塔还高。

迹象表明，印度修建这条铁路进展艰难，由于路段险恶、往往不宜居住，昔日英国殖民者在1898年短暂考虑後，在1898年也最终放弃这一努力。

这条铁路原定于2007年8月完工，但现在已推迟至2017年，甚至这也被视为乐观估计。修建成本料已大幅增加，从2002年的455亿卢比（10亿美元）已升至现在的1,956亿卢比。

与此同时，中国从去年开始修建拉萨到日喀则的铁路。

Joshi称，与印度相比，中国为公共部门投入的资源更多。例如2010年，印度约投资90-100亿美元修建铁路。而中国的投资是1,180亿美元。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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