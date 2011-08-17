美股Nasdaq指数收跌

* 戴尔发布营收预估後,科技股下跌

* Abercrombie发表对利润率的评论後下跌,零售类股下挫

* Deere公布业绩後下滑,打压工业类股

* 道指几收平盘,标普500指数收高0.1%,Nasdaq指数跌0.5%

路透纽约8月17日电---美国股市周三Nasdaq指数收跌,之前戴尔DELL.O发布令人失望的营收预估,引发对疲弱经济成长将损及第三季企业获利的担忧.

道指和标准普尔500指数在盘中震荡後,最终几收平盘,投资者抛售经济成长相关类股,买入电信和公用事业等防御类股.

电脑制造企业戴尔DELL.O在标准普尔500指数中跌幅最大,下挫10%,报14.20美元,此前政府部门就科技支出发表了谨慎言论.

惠普(HPQ.N)亦受创,该股重挫3.7%,报31.39美元,并打压道指,因投资者担心未来数季企业支出将下滑.

"在大盘其他类股跌幅较小情况下,科技类股重创的局面不常见,这显示最新企业业绩令人非常担忧,"ConvergEx Group驻纽约首席市场策略师Nicholas Colas称.

尽管零售企业Target公布了利多消息,但Abercrombie & Fitch公布疲弱业绩後,零售类股下挫.标准普尔500指数中94%的企业已公布业绩,其中72%优于预期.

道琼工业指数小涨4.28点,或0.04%,报11,410.21点;标准普尔500指数收高1.12点,或0.09%,报1,193.88点.Nasdaq指数回落11.97点,或0.47%,报2,511.48点.

对美国经济可能将再次陷入衰退及欧洲或许无法抑制金融危机的担忧已冲击市场,在本次强劲的财报季中,交易商虽然看到少许亮点,但通常不足以抵消宏观经济低迷态势的影响.

Abercrombie & Fitch (ANF.N)和Deere & Co (DE.N)的利润率令人失望,因而双双下挫.Abercrombie还令人担心在开学购物季节消费者对物价上涨的反应.

Abercrombie重挫8.7%,报64.87美元,Deere下滑1.2%,报74.26美元.标准普尔零售类股指数下跌0.6%.

上涨股票方面,Target Corp(TGT.N)涨2.4%,报50.55美元,此前其公布的获利和财测高于预期.

股市开盘时强劲上涨,午盘时转而下跌.Nasdaq市场涨跌股之比为约6:7,纽约证交所为3:2.

标准普尔500指数中涨幅居前的两类股是电信股和公用事业股,分别上涨1.6%和0.8%,它们均被认为是防御类股.

美国扣除食品和能源後的7月生产者物价指数(PPI)以六个月来最快速度增长,但美国国内需求低迷料将使通胀压力受到控制.

成交量较上周下降,周三市场的总成交量为约71.7亿股,较上周约160亿股的日均成交量下降.(完)