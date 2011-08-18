美国7月PPI按月升幅为六个月最高

* 7月PPI上升0.2%

* 核心PPI较前月升0.4%,创六个月最大增幅

* 核心PPI较上年同期涨2.5%,为2009年以来最大升幅

* 核心PPI升幅中接近四分之一源于烟草价格

路透华盛顿8月17日电---美国7月扣除食品与能源的趸售(批发)物价创下六个月以来最大升幅,因烟草和轻型卡车价格大涨.不过消费者需求疲弱料将有助于控制制造业的通胀水平.

生产者物价指数(PPI)和消费者物价指数(CPI)今年稍早双双攀升,由于中东地区局势动荡推高油价,导致食品和能源价格上涨,不过扣除食品与能源的核心通胀一直较低.

关注核心通胀趋势的美国联邦储备委员会(美联储,FED)上周承诺,将再维持近零利率水平两年以刺激经济增长,并认为中期通胀前景温和.

美国劳工部周三公布,7月经季节调整的核心PPI较前月上升0.4%,为1月以来最高升幅.6月为上升0.3%.

分析师称,该数据7月上升应该不会改变美联储有关近期通胀率持低的预期.分析师原本预计核心PPI较前月上升0.2%.

7月核心PPI较上年同期增长2.5%,为2009年6月以来最大增幅,但高达9.1%的失业率令生产者定价权受限.

"失业率很高而产能利用率很低,"道富环球投资管理(SSgA)首席分析师Christopher Probyn说道,"我认为就美国经济状况而言,通胀率不会持续上升."

整体生产者物价受到食品成本极大推动,土豆价格增幅创下近一年来最高,令食品成本上涨0.6%.而汽油价格则下跌2.8%.

7月PPI较上年同期上升7.2%,前月为增长7.0%.分析师预估为增长7.0%.

美国金融市场周三几乎不为该数据所动.科技股收低,此前戴尔DELL.O公布令人失望的营收预估.美国公债价格上涨,美元全线下跌.

**美联储承受政治压力**

美联储有关通胀将放缓的预测迄今证明是无误的,尽管其采取超宽松货币政策,却因2012年总统大选而受到争取提名的共和党人士的严格监督.他们担心近零利率和美联储欠缺透明度,将对全国经济稳定构成威胁.

德州州长Rick Perry周一甚至提出,如果美联储从现在到2012年11月大选之间印更多的钞票,主席贝南克可能被视之为叛国.

美联储自2008年底以来已透过购买政府和机构债向经济注入了约2.3万亿美元,此举旨在增加流动性,但一些人认为这埋下了未来的通胀问题.

美联储政策也在内部招致抨击.达拉斯联邦储备银行总裁费希尔表示,尽管没有立即的通胀疑虑,但在预算赤字庞大下,进一步宽松货币政策将是不智之举.

"我认为箝制经济的不是货币政策,而是华府财政上的不当举措,"费希尔表示.

**烟草价格劲升**

周四将出炉的消费者通胀数据可能为判断通胀状况提供更多线索.7月CPI预计较前月上升0.2%,升幅低于6月的0.3%.

经济在今年上半年增长乏力,但有迹象表明,需求正温和回升.

Target(TGT.N)公布优于预期的季度获利,其给出的全年获利预期也高于分析师的估算.Wholesale Club BJ.N和Staples(SPLS.O)等其他零售商也公布了较预期为佳的业绩.

不过,成本压力趋于下降,扣除食品和能源的半成品核心指数升幅为去年9月以来最低.

但一些分析师警告称,无论需求有多么疲软,美联储都可能找到理由为通胀问题感到担忧.

"制造商的支出攀升.尽管需求不旺可能限制其定价能力,但成本压力将促使企业寻找任何可能的途径将增加的成本转嫁出去."Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff称.

周三的数据显示,烟草成本劲升2.8%,创下2009年3月以来最大涨幅,且为7月核心PPI贡献了近四分之一的升幅.分析师称,烟草价格跳涨可能是由于季节性因素所致,预计在未来几个月中将会减缓.

轻型卡车价格上扬1.0%,说明3月日本地震干扰生产的影响仍挥之不去.

然而汽车生产在7月强劲反弹,应有助于缓解价格压力.(完)