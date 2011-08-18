央视炮轰後 百度或面临更严厉监管

路透上海8月17日电(记者 Soo Ai Peng)---中国搜索引擎巨头百度(BIDU.O) 或面临更严厉的监管。此前，官方媒体曾在百度试图巩固其在互联网市场主导地位时，就其诸多经营行为进行了一连串抨击。

分析人士和多个官方媒体表示，有鉴于中央电视台的调查性报导，百度或面临更严格的审查。央视的报导暴露了在百度搜索平台登记并推出假网站进行诈骗是多么容易的一件事。

自去年谷歌(GOOG.O)因黑客和审查原因高调退出中国大陆市场以来，百度在中国搜索市场占据了主要份额。

瑞信驻香港分析师张永恒(Wallace Cheung)在周二公布的一份研究报告中称：“随着百度成为人们互联网生活的重要一部分，我们认为，该新闻报导可能引发政府对付费搜索商务模式的调查，并可能为保护消费者权益而采取保护性的法规。”

一名央视记者秘密采访了一位百度员工，该员工讲述了百度是如何在涉及药物广告时绕开相关法规的。

百度拒绝就该报导置评。

易观国际(Analysys International)的数据显示，中国搜索市场今年第二季度增长62%，达到43亿元(6.66亿美元)，而百度占据了几乎76%的市场份额。

《人民日报》网站发表的一篇文章称：“正如有专家所言，如果百度不能自律，监管部门应该考虑他律。人不只是为吃饭而活着的，百度也不应该只为金钱而存在。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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