18日盘前分析：上下两难 弱势难改

昨日A股市场窄幅震荡，其中沪综指险守2600点，两市成交继续萎缩，市场活跃度明显下降，在上档压力和下档支撑共同作用下，大盘连续缩量震荡整理。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日A股市场窄幅震荡，其中沪综指险守2600点，两市成交继续萎缩，市场活跃度明显下降，在上档压力和下档支撑共同作用下，大盘连续缩量震荡整理。

笔者认为，目前A股估值处于较低水平，而且在当前宏观环境下，货币政策进一步紧缩的可能性很小，因此A股市场回调压力不会太大。不过，国内货币政策仍然处在收缩状态，欧美债务危机的影响短期仍将存在，因此，对市场上行的空间也不宜过分乐观。

一方面，住建部要求各地对照五大标准先行自查，并据此拟定需要纳入限购范围的二三线城市名单。这对房地产板块构成了利空，此前市场一致预期房地产调控政策基本上接近尾声，而二三线城市限购标准的出台，说明房地产调控仍然没有结束。

另一方面，虽然资金面最紧张的阶段已过去，但短期内还难出现宽松局面，资金利率高位徘徊或将成常态。加息的声音悄然升温，同时有消息称新三板试点扩容方案经修订完善後，已在近期再度上报，这对本已捉襟见肘的A股资金面形成了较大压力。

此外，技术层面分析，昨日大盘震荡幅度和成交量双双萎缩，短期股指将面临方向的选择。就目前的量能水平看，大盘持续反弹动力明显不足，确认下方支撑重新蓄势再伺机上攻的可能性较大。

消息面，由香港特别行政区政府和国家商务部、国家发展和改革委员会、中国人民银行联合举办的国家“十二五”规划与两地经贸金融合作发展论坛17日上午在香港会展中心举行。中共中央政治局常委、国务院副总理李克强出席论坛并发表主题演讲。

李克强说，按照国家“十二五”规划要求，中央政府立足当前、着眼长远，制定了支持香港进一步发展、深化内地与香港经贸金融等方面合作若干新的政策措施。这体现了“一国两制”下内地对香港优先开放的一贯政策，必将推动内地和香港经贸金融等方面合作迈上一个新台阶。主要内容包括：大幅提升内地对香港的服务贸易开放水平；巩固和提升香港国际金融中心地位；支持香港发展成为离岸人民币业务中心；支持香港参与国际和区域经济合作；推动内地与香港企业联合“走出去”；发挥香港在粤港澳合作中的重要作用。（完）

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