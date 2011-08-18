中国股市盘前看点--8月18日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--中国国家统计局公布月度70个大中城市房价数据

--美国7月消费者物价指数(CPI),7月实质所得,8月13日当周初请失业金人数

--交通银行(601328.SS)公布上半年业绩

**宏观经济及政策面**

--中国证券报数据中心统计,截至18日,沪深两市已有1,096家上市公司披露上半年业绩,这些公司上半年共实现归属于母公司净利润2,123.84亿元人民币,同比增长36.14%.

**重点行业和公司**

--住房和城乡建设部公布列入新增限购城市名单的五项标准,据此或将有30-35个二三线城市加入限购.

--钢铁工业协会称,今後建筑用钢材市场需求较旺盛,而原材料、资金和人工成本等上涨,则将对钢企生产运营产生较大影响.

--中国平安(601318.SS)上半年净利同比增33%,符合市场预期;惟公司预期下半年面临较大的获利压力.公司将再认购子公司深发展(000001.SZ)定向增发股份,涉资不超过200亿元.

--中国神华(601088.SS)业绩快报显示,上半年实现净利润254.60亿元,同比增长16.6%;基本每股收益1.099元.

--中煤能源(601898.SS)称,预期经济增速放缓和政府控制物价过快上涨,将使下半年煤价面临下行压力;公司将通过控制成本,使毛利率持平.

**海外动向**

--美国股市Nasdaq指数周三收跌,之前戴尔发布令人失望的营收预估,引发对疲弱经济成长将损及第三季企业获利的担忧.道指和标准普尔500指数在盘中震荡後,最终几收平盘,投资者抛售经济成长相关类股,买入电信和公用事业等防御类股.道琼工业指数小涨4.28点,或0.04%,报11,410.21点.

**关键点位**

--沪综指短线料在2,600点附近继续整固.(完)