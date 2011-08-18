中国股市盘前看点--8月18日

人民日报：对外储数字变化无须过于敏感 规模够用更值得关注
路透北京2月8日 - 针对中国1月外储规模失守三万亿美元的整数关口，人民日报周三发布热点聚焦报导称，对外储数字变化无须过于敏感，关注重点不应简单落在数字变化或所谓“整数关口”上，规模够用更值得关注。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--中国国家统计局公布月度70个大中城市房价数据
--美国7月消费者物价指数(CPI),7月实质所得,8月13日当周初请失业金人数
--交通银行(601328.SS)公布上半年业绩
**宏观经济及政策面**
--中国证券报数据中心统计,截至18日,沪深两市已有1,096家上市公司披露上半年业绩,这些公司上半年共实现归属于母公司净利润2,123.84亿元人民币,同比增长36.14%.
**重点行业和公司**
--住房和城乡建设部公布列入新增限购城市名单的五项标准,据此或将有30-35个二三线城市加入限购.
--钢铁工业协会称,今後建筑用钢材市场需求较旺盛,而原材料、资金和人工成本等上涨,则将对钢企生产运营产生较大影响.
--中国平安(601318.SS)上半年净利同比增33%,符合市场预期;惟公司预期下半年面临较大的获利压力.公司将再认购子公司深发展(000001.SZ)定向增发股份,涉资不超过200亿元.
--中国神华(601088.SS)业绩快报显示,上半年实现净利润254.60亿元,同比增长16.6%;基本每股收益1.099元.
--中煤能源(601898.SS)称,预期经济增速放缓和政府控制物价过快上涨,将使下半年煤价面临下行压力;公司将通过控制成本,使毛利率持平.
**海外动向**
--美国股市Nasdaq指数周三收跌,之前戴尔发布令人失望的营收预估,引发对疲弱经济成长将损及第三季企业获利的担忧.道指和标准普尔500指数在盘中震荡後,最终几收平盘,投资者抛售经济成长相关类股,买入电信和公用事业等防御类股.道琼工业指数小涨4.28点,或0.04%,报11,410.21点.
**关键点位**
--沪综指短线料在2,600点附近继续整固.(完)
--整理 冉莹; 审校 丁淑琴
路透北京2月8日 - 针对中国1月外储规模失守三万亿美元的整数关口，人民日报周三发布热点聚焦报导称，对外储数字变化无须过于敏感，关注重点不应简单落在数字变化或所谓“整数关口”上，规模够用更值得关注。
路透上海2月8日 - 中国大型房地产企业--万科周三公告，1月实现销售金额481.2亿元人民币，据此计算，较上年同期的255.9亿元增近九成；另外，自去年12月销售简报披露以来，公司新增项目19个，合计需支付地价款约119亿元。
路透洛杉矶2月7日 - 百胜中国控股周二首次以独立公司身份公布业绩，其第四季获利超过预期，但营收略低于华尔街的预估。