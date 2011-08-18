调查预计日本新首相在位不超一年

研究显示特朗普签署的入境禁令影响赴美国旅行需求
研究公司ForwardKeys基于对全球主要航班预订系统数据的分析指出，预订未来三个月入境美国航班的数量同比增加2.3%。
路透8月17日电---路透调查显示，日本财务大臣野田佳彦是金融市场青睐的下届首相人选，不过不管是谁接任首相，可能在位都不会超过一年。
菅直人已表示，在国会通过包括补充预算在内的重要法案後，他将立即辞职。
他提出的“辞职条件”预计到下周将全部实现，这意味着执政党--民主党可能最早8月28日就会举行新党首选举。
下任首相必须在修复财政状况与灾後重建任务中力求平衡。
路透对32位市场人士的调查显示，42%的受访者希望野田佳彦当选。
冈三证券投资策略师Hideyuki Ishiguro表示：“提出执政党和反对党组建‘大联盟’的野田佳彦，是最合适的人选。如果建成‘大联盟’，政府施政能力将极大改善。”
但多达75%的受访者认为，新首相执政顶多到2012年9月大选时，仅有两位受访者预计新首相能干满四年。(完)
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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研究公司ForwardKeys基于对全球主要航班预订系统数据的分析指出，预订未来三个月入境美国航班的数量同比增加2.3%。
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