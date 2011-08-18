瑞士政府提出20亿瑞郎方案 缓解瑞郎升值经济影响

日本内阁官房长官称希望特朗普理解日本的贸易议题
路透东京2月8日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，当美国与日本领导人本周会面时，希望特朗普政府更好地理解日本贸易议题，并认识到贸易对美国经济的贡献。
* 瑞士政府投资出口和旅游业
* 瑞士财长称,支持瑞士央行认为是必要的所有措施
* 政府宣布阻止房地产市场过热的措施
路透伯尔尼8月17日电---瑞士政府周二提出20亿瑞郎方案,用于缓解瑞郎强劲对经济的影响,同时承诺将支持任何瑞士央行认为是打压瑞郎所必需的举措.
瑞士政府已成立一个由瑞士央行(SNB)、财务部和经济部组成的特别任务小组,负责在国会秋季会期之前完成方案细节.这突显出政府与央行协同工作的强烈意愿.
瑞士财政部长维德默-施龙普夫也表示,政府将支持任何瑞士央行认为是遏制瑞郎升势所必要的措施.
不过她指出,某些领域必须由政府和央行相互协作,例如若瑞士实行负利率,或进行资本控制的时候.
"政府(支持)一切能够坚决抵制瑞郎升值的举措和瑞士央行认为适当的举措,"维德默-施龙普夫称,"我们赞成所有可以应对瑞郎强劲的办法.本币升值给我们的经济带来了严重问题."
有关新举措的声明未能打动金融市场,瑞郎兑欧元扩大涨幅.
声明发布後,瑞郎兑欧元短暂从之前的1.1462升至1.1346瑞郎,随後回落至1.1413.
"市场预期落空了,一些人原以为将会出台诸如钉住欧元的策略,"澳洲国民银行市场策略师Gavin Friend称.
周三稍早,瑞士央行透过扩大银行活期存款来加快遏制瑞郎升势的步伐,但其未采用直接干预,这令曾认为将推出更激进措施的市场感到失望,瑞郎骤然上涨.
瑞士官员面临采取果断行动的压力与日俱增,因为瑞郎升值开始削弱该国经济成长.
即使像制药商郝夫门罗氏ROG.VX和制表厂商斯沃琪UHR.VX这样的跨国企业也已开始报告获利受到冲击,同时瑞郎上涨也给该国银行业带来压力.
政府将加大对出口、旅游业,创新和研究的投资,以助经济能免受瑞郎升值的影响.瑞郎兑美元和欧元今年接连创纪录高点.
经济部长Johann-Schneider Ammann称,他期望这些措施能很快发挥作用.
**瑞郎扩大涨幅**
对全球经济和欧元区以及美国债务问题的担忧,已推动投资者涌入避险的瑞郎.
面对瑞郎的快速升值,瑞士央行迄今的回应是调降本已处于低位的利率目标至近零水准,并向市场注入瑞郎.不过自其2009/10年最近一次入市干预吃过一次苦头後,目前并未再次干预市场.
政府同时亦对银行抵押贷款宣布更加严格的资本要求,以防范房屋市场过热.因目前的超低利率,瑞士房屋市场面临风险.(完)
--编译 王翔琼/洪曦/孙茉莉;审校 程琳
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