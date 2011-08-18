保护主义大战一触即发--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自8月18日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

市场好像没人对中国经济硬着陆这件事抱持戒心。中国经济持续大幅成长好长一段时间，让我们误以为，一Ｏ％的成长率是下限。但过去中国也曾发生过经济衰退，而且还可能经常发生。

最近媒体担忧中国持续累积的负债。中国银行业的放款金额占国民生产毛额（ＧＤＰ）比重，由Ｏ八年的一二一％，上升至一Ｏ年的接近一五Ｏ％；若加计资产负债表之外的放款，比重更高达将近一八Ｏ％。而去年这个比重的增幅又更大了。

部分专家认为，这麽高的比重有其风险性，尤其近几年的增速加快。另一部分专家则指出，中国对银行体系仍具相当大的影响力，政府还是可以逼迫银行增加放款。然而，这不就是过去五年至十年，美国和欧洲面临的窘境？透过负债所带动的成长，无法长久持续下去。

中国对不动产业和地方政府的放款，已经开始出现问题；此外，藉由放款所带动的经济成长幅度也大不如前。Ｏ三至Ｏ八年，整体社会融资每年增加一八％，占名目ＧＤＰ的一七％。依照中国官方的计算，整体社会融资包含银行资产负债表内和表外的放款，加上债券和股票发行。到了Ｏ九至一Ｏ年，每年融资平均暴增三三％，但占ＧＤＰ比重却降至一二％。

美国总统欧巴马明年将竞选连任，未来十八个月内，他势必要与国会打一场预算大战。最近预算达成协议，但却不代表这场战争已经结束，只是延後而已。前一阵子，我们都目睹了预算之争对股市造成的冲击，而且，股市本身不仅能预测，还回过头来影响未来的经济活动。暴跌的股市造成投资环境的不确定，导致企业和投资人减少资本支出和消费计画，进而造成经济衰退的自我实现。

经济加速恶化，失业率又高达九．四％，欧巴马的连任之路要怎麽走？自古至今，没有一位美国总统能在失业率超过七．五％时连任成功。欧巴马的顾问团当然很清楚过去的历史，因此他们可能会提出对中国采取保护主义政策的建议。

而中国本身也面临劳工问题。在这波股市暴跌过程中，人民币大幅升值，某种程度上，中国一定是认为，在标准普尔调降美国债信评等後，或许得降低美元持有比重；但中国又不愿以欧元取代美元，因此别无选择，只能让人民币进一步升值。但人民币每升值一个百分点，就有一部分微利工厂倒闭，就出现了失业劳工。

若欧巴马为了一二年的选票，被迫对中国采取一连串贸易手段，那我们不仅对欧洲政府解决内部经济问题的能力丧失信心，还得面临美国因政治斗争带给经济的伤害。此外，当中国自信心逐渐提升、美国信誉却反向沉沦之际，全球两大强权的仇恨却不断增高，这将进一步打击市场的信心，恐对中国经济形成负面压力，而中国却是全球复苏希望之所在。(完)

--整理 张雅菁/杨淑祯

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.

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