世界经济灾难无宁日 韩国高价购金启示--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自8月18日出版的当期「老谢开讲」专栏)

过去两周，全球股市暴跌，有如金融海啸重临一般，全球投资人都如惊弓之鸟，大家都很焦急地在探索未来世界经济会怎麽走。不过，尽管各国股市纷纷迈向反弹，但是那些指点别人迷津的经济大师，对未来前景仍十分悲观。

像是一向是空头大师的末日博士鲁比尼进一步强调，美国有二分之一的机会陷入衰退，曾应本刊之邀来台演讲的哈佛大学教授雷尔斯坦也附和了他的观点。重量级的世界银行总裁佐立克（Robert Zoellick）则说全球经济进入新的危险地带，还有太平洋投资管理公司（PIMCO）的负责人葛洛斯则直言，欧美经济将陷入零成长，索罗斯则建议葡萄牙、希腊负债太过庞大，救不起来，直接退出欧元区算了。

最悲观的则是来自中国的谢国忠，他一向语不惊人死不休，他断言乱世降临，已开发国家和开发中国家各自有难以解决的结构性问题，二次衰退的证据已浮现，我们正处在一个持续十年的乱世之中，最能浮现这个「乱世」内涵的，恐怕是韩国。

**韩国黄金库存少,高价抢进引起全世界关注**

韩国的央行在这次股灾来袭之前，在八月二日正式公告，过去两个月来斥资十二．四亿美元购进二十五公吨的黄金，将韩国的黄金库存部位拉升到三十九．四公吨。韩国是全世界央行储存黄金最少的国家之一，一九九七年亚洲金融风暴，韩国向国际货币基金举债度危机，後来卖掉黄金库存准备还债。过去十几年来，韩国央行的黄金准备一直都只有十四．四公吨，这比起台湾保有的四二三公吨实在少得太多。

也许韩国也有黄金太少的焦虑症，在金价涨到一千六百美元之後，猛力敲进二十五公吨黄金，这对拥有三一一Ｏ亿美元外汇存底的韩国来说，以十二．四亿美元购进数量并不大，但是金价站在一千六百美元以上，由央行展开购金行动，不觉令全球投资人睁大眼睛看，韩国政府算盘到底是如何打？

目前美国是全世界最大的债务国，不过美国政府手上握有黄金的数量达八一三三公吨，美国政府只抛一点黄金，就可以降低负债。陷入债务危机的欧洲国家，其中德国持有黄金三四Ｏ一公吨，是世界第二大存金大国，国际货币基金（ＩＭＦ）有二八一四公吨排名第三，而第四名的义大利虽列名欧猪五国，但也有二四五一公吨的黄金，法国则有二四三五公吨黄金，至于瑞士也都属于拥有上千公吨的藏金国。

亚洲国家当中，中国的一Ｏ五四公吨最多，其次是日本的七六五公吨，然後是印度的五五七公吨，台湾的四二三公吨排名第四。韩国的库存黄金相对少，于是在一千六百美元左右高价抢进，而在韩国央行购金消息曝光後，也让金价在八月十一日一口气冲上一八一七．六美元的历史天价。後来黄金是在芝加哥期货交易所（ＣＭＥ）加徵保证金二二％，每口达七四二五美元的压力下，才出现回档。

韩国央行在一千六百美元以上购金，对全球投资人来说，这是很值得探索的问题。因为黄金是过去十年来全世界最会涨的标的。金价从一九九九年的二五一．九五美元起涨，Ｏ一年涨幅Ｏ．七％，Ｏ二年再涨二五．六％，Ｏ三年涨一九．九％，金价年年上涨，Ｏ七年金融海啸前创下一年上涨三一．九％的最高纪录。

海啸过後，黄金虽一度回档，但是金价力撑一千美元大关，Ｏ九年金价再创年涨二五％的纪录。一Ｏ年黄金又涨三Ｏ．七％。金价愈涨愈高，八月十一日涨到一八一七．六美元的天价，黄金在一一年已累积上涨五五％。 黄金既不能孳息，放在保险库里还得负担保管费，是负利率的资产，但全球投资人卖了又买，国家也是如此。先是英国央行抛黄金换现金，後来发现卖出去的黄金再也买不回来，于是缩手。抛金大国不再抛金，最大黄金持有国美国则是死抱黄金不卖，如今看到後知後觉的韩国高价抢进，全球投资人不觉眼睛为之一亮。

**金价与经济发展背道而驰**

全世界的资产涨多了就会有泡沫，股市有泡沫，房市也有泡沫，涨了十几年的黄金难道没有泡沫？最近欧美债务危机加剧，金融前景黯淡，商品大师吉姆．罗杰斯又说，他持有的股票很少，但他看好商品有二十五年的大运。

吉姆．罗杰斯看好商品进入「超级周期」，会有二十至二十五年的荣景，比美股先前出现的任何多头走势都久，未来将由黄金与白银领涨。这个观点很快得到高盛与摩根大通（JP. Morgan）的回应，这两家大行共同下修全球经济成长的速度，高盛建议持有原油、大豆、铜，金价则上看一千八百美元；哈佛大学罗格夫教授则是大胆看金价会涨到一万美元。

不过这些「预测」都仅供参考。如果像鲁比尼所说的「避免衰退是不可能的任务」，经济往下走是事实的话，那麽石油的供需基本上是与景气连动的。如果全球经济降温，油价大涨的机率恐怕不大。至于其他贵金属，如镍、铜、锌、铝等，都是工业生产原料，景气回落，这些商品的价格恐怕不易上涨。

最显着的例子就是黄金与白金。过去两年来，白金价格一直很稳定，大约都维持在一千六百美元以上，最高涨到一八八四．五美元。但是白金与经济的起落高度连动。这次标普调降美债评等，造成全球担心经济二次衰退，白金一度跌到每盎斯一六七六．五美元，黄金反而因为具有准货币地位，成为避险天堂，白金大跌，黄金却大涨到一八一七．六美元，金价反而一度超越白金。可见商品与准货币地位是不同的。

因此，如果说全球经济将委靡不振，那麽，除了黄金、白银因成了避险工具，可能价格看涨之外，其他软硬商品，只要与经济景气连动的，恐怕都要很小心。

目前黄金几乎已成了明牌，连国家都进来追买，可以想见金价愈小不易的优势。不过，全世界的钱如果都往黄金来避险，黄金的存量有限，在国家央行锁住筹码不放的情况下，一般小老百姓又追，法人ＳＰＤＲ部位又增加，黄金涨势形成，恐怕是世界经济的灾难。因此，金价与经济发展背道而驰是肯定的。未来只要见到金价飙涨，很可能都是世界经济的灾难。

**大企业若不出手,实体经济复苏无望**

涨了十几年的黄金还能涨到哪里？这是测量世界经济荣枯的重要温度计，目前高喊二次衰退的「乌鸦」满天飞，全球投资信心也跟着跌落谷底，因为对未来前景看淡，企业坐拥巨资，不愿增加投资，实体经济当然不会好。

目前美国跨国大企业，很多企业已到了富可敌国的地步，像美商奇异（ＧＥ）可变现的约当现金达九一Ｏ亿美元，苹果达七六四亿美元，微软手上也有五三八亿美元，谷歌则握有三九Ｏ亿美元。最近谷歌宣布斥资一二五亿美元并下摩托罗拉，这是个好消息。这些坐拥现金的大企业如果不出手，实体经济的复苏肯定没有希望。

最近，美国总统欧巴马在全球股灾後，约见美国大企业负责人及执行长，一方面听听企业家们的意见，也请他们增加投资，这是很好的开头。企业增加投资是经济再起的重要一步。因为金融海啸後，政府透过印钞票的方式，增加金融体系的流动性，但资金泛滥成灾，也为通货膨胀带来压力。

这次主权债务危机後，美国联准会（Ｆｅｄ）决定未来两年继续维持低利率不变，柏南克并没有如外界预测推出第三波量化宽松货币政策（ＱＥ３）。这是因为资金已泛滥，继续印钞票并不能解决问题。目前全世界热钱除了在黄金避险外，美债、欧债、日本债券的殖利率都很低，但是大家宁可把钱停泊在低息债券，而不愿进入实体经济体系，这才是最伤脑筋的问题。

这次全球股灾，欧美股市相继大跌，德国、法国股市最大跌幅都超过二五％，美国道琼下跌一六．八％，Ｓ＆Ｐ五ＯＯ及那斯达克都跌掉一八％。但是，很多重量级的美国企业，股价重挫後，本益比都很低，最具代表性的是惠普。惠普从三十七．七美元最惨跌到二十九．七五美元，以惠普今年每股税後纯益（ＥＰＳ）超过五美元的水准，跌破三十美元，本益比只剩下六倍。

美国重量级大企业，如英特尔跌到十九．五二美元，本益比已跌破十倍；微软股价跌到二十四．八三美元，本益比剩下九倍左右；思科最近公布业绩後股价大涨，本益比也只有十一倍。美国最具成长的苹果，这次从四Ｏ四．五美元跌到三五三．Ｏ二美元，以苹果前三季ＥＰＳ已达二十．六三美元来看，今年ＥＰＳ约可达二十八美元，股价跌到三五三美元，本益比只有十二．六倍，这是全球最具成长爆发力的公司，股价的本益比都跌到那麽低，如果投资人仍宁可避险到低回报的债券，对成长型的股票不愿问津，那麽，钱只会在避险性资产流来流去。大家不愿去买企业的股票，企业有钱又不投资；企业不投资，失业率居高不下，根本没有降下来的一天，那麽全世界实体经济的复苏就更没有指望了。

**美债评等被调降後,下一个目标是谁？**

最近，从欧债风波，到美债争议，到标准普尔六人小组可以决定美国的生死，让人感觉全球经济体系脆弱的一面。换句话说，金融海啸後，世界经济千疮百孔，而环伺在全球经济体系外，又有一大群秃鹰，他们看到地上有腐肉就下来咬一口。

与国际金融大秃鹰共生的，有一群专门唱衰世界经济的空头大师，他们在经济最脆弱的时候，就发表一篇像世界末日来临的文章，或发表极度悲观的言论。

此时放空的金融集团在全世界大举出击，他们一本万利，让各国政府忙得团团转，疲于奔命。最近欧洲由法国带头，四个国家跟进，限制放空金融股，这是很无力的还击，但好像也没有更好的办法。

因为按照标普这套调降债信评等的模式，未来这出调降债信评等的戏码还会一出出地继续搬演。美债评等已被调降了，下一个目标很清楚当然是法国，法国之後下一个国家，大家想也知道是英国，这麽一来，国际金融市场的动荡局势，将有如城门失火一般，东门失火，西门又起，这种火烧连环船的戏码，恐怕没完没了，而这将是人类的灾难。(完)

--整理 张雅菁

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.

2.以上评论不代表路透立场.

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