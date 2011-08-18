全美对华出口普遍增长--报告

路透华盛顿8月17日电---美中贸易全国委员会在一年一度的报告中指出，去年美国各地对华出口普遍增长。报告旨在缓解美国国会中对中国贸易的抵制情绪。

报告称：“2010年，美国对华出口增长高达32%，在美国前五大出口目的地中增幅最大。即使过去八年中出口表现参差不齐的地方--比如缅因州、威斯康星州与田纳西州--这些国会选区对华出口增长速度也普遍高于对全球其他地区的出口增速。”

目前中国是美国第三大出口市场，仅次于加拿大与墨西哥。中国加入世界贸易组织以来的十年中，美国对华出口增幅高达468%，达到919亿美元，相比之下，美国对世界其他地方的同期出口增幅仅为55%。

但是很多议员仍然紧盯自中国的进口。去年美国自中国进口亦大幅增长，进口总额高达3,640亿美元，贸易赤字达创纪录的2,730亿美元，美国议员们为此抱怨中国的贸易与汇率做法违反全球贸易规则。

该份报告考查了美国人口局对于全美435个国会选区的地方出口数据，发现去年404个国会选区对华出口均有增长。

美中贸易全国委员会希望这个数据能让议员们投票赞成引发北京报复的贸易立法前能够三思。

位于洛杉矶东部的加州第42国会选区去年对华出口约达46.3亿美元，高居选区名单之首，出口产品包括计算机、电子产品、机械设备、交通设施等制造业产品与化工产品。

此外，加州、华盛顿、德克萨斯、路易斯安那与俄勒冈是全美对华出口最高的五大州。（完）

编译：张敏 发稿：王燕焜

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