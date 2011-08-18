德法提议遭欧元区成员国冷淡对待

* 奥地利、爱尔兰和芬兰批评德法计划

* 西班牙和意大利对欧元区共同债券抱有希望

* 萨科齐极力推动平衡预算规定

* 欧元区主要国家选举临近,或令建议的实施更加复杂

路透柏林8月17日电---周三,对于德法促进欧元区财政融合的新提议,其他成员国反应冷淡,这些建议也未能使投资者相信欧元区债务危机接近得以解决.

历来是德国盟友的奥地利,也批评德国总理默克尔和法国总统萨科齐周二宣布的迈向建立"经济政府"的计划.在该计划之下,欧元区国家需要让渡自身的经济政策制定权力.

对于德法承诺推进两国实施统一的公司税率,并寄望其他欧元区成员国也照做,爱尔兰表示怀疑.

而要求将德国式"债务刹车"规定在2012年中期前写进欧元区17国各国宪法的另一份提议,也面临重大阻碍,就连萨科齐本人也难在国内议会为这样一项计划争取到大多数议员的同意.

芬兰财长质疑这项规定的效果,并称对修改本国宪法的做法"不太动心".

此次峰会前,一些投资者还抱有一些希望,认为欧元区这两个最大经济体的领导人会采取更大胆的举措,比如同意发行欧元区共同债券,或提高其救助资金规模.

但两国政府在巴黎峰会召开前就已明确表示,不会认真考虑这些举措.

默克尔和萨科齐没有提出大胆的短期解决方案,结果把避免市场再现动荡这负重担留给了欧洲央行.欧央行从意大利和西班牙等孱弱债权国购买了数以百亿欧元计的债券,以防欧元区分崩离析.

"实际上我认为,这场危机可能还会恶化下去,然後才会好转,尽管昨天发布了这些声明,"RBS首席欧洲分析师Jacques Cailloux对路透Insider电视台表示.

"欧洲央行已经被套住了,"Cailloux表示,"因此我认为,一个半月之後,欧洲央行资产负债表上可能会有1,500-2,000亿欧元的西班牙和意大利债券."

一个月前,欧元区领袖同意给予其救助机制购买债券的权利,但这一决定必须在各国议会批准後才能生效.

**力度不够且来得太晚**

周二在巴黎记者会上宣布的一些举措,哪怕在一年前听起来也可能是颇具革命性意义的.

默克尔同意了法国长期以来呼吁的:欧元区元首举行例行会议,并任命一位象征性主席或发言人.这些举措势必会扩大欧盟27国中欧元区内外的隔阂.

但面临这场可能吞噬西班牙、意大利和法国的严重危机,许多人都批评其声明"力度不够且来得太晚".

"这些决定缺乏具体的举措,"Sal. Oppenheim投资总监Wolfgang Leoni表示,"而这正是市场不愿见到的情况."

周三市场反应不大.欧元兑美元小升,三周来首次突破1.45关口.

西班牙和意大利10年期公债收益率(殖利率)均盘旋在5%附近,较欧央行本月初首次干预市场前的水准低逾1个百分点.

但分析师称,市场可能在数周内再度考验欧洲决策者的决心.西班牙和意大利对默克尔和萨科齐将改变想法支持发行欧元区共同债券抱有希望.

**德法提议或招致欧盟争议**

有人担心,德法提议会重启欧盟内部的诸多争议,进一步打击投资者信心.

默克尔和萨科齐周二承诺推进长期搁置不决的金融交易税计划.但英国一直以来都持反对态度,若不拉拢英国一同实施,就可能伤害到德法两国的金融行业.

爱尔兰财长Michael Noonan表示,他将坚持主张任何此类税收政策都要应用于所有欧盟成员国,不只欧元区.

主要欧元区国家大选临近,西班牙11月举行大选,法国明年春季举行大选,这可能也令实施德法宣布的计划更加复杂.

法国社会党已经强烈反对政府将预算平衡规定纳入宪法的计划,威胁会将其变成一个竞选议题.

周三,将在法国下届大选中与萨科齐竞争的社会党主要候选人何篮德(Francois Hollande)敦促就该问题举行全国性辩论.(完)

--编译 李爽; 审校 程琳

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