联合国望尽快向叙利亚派出人道主义评估团

研究显示特朗普签署的入境禁令影响赴美国旅行需求
研究公司ForwardKeys基于对全球主要航班预订系统数据的分析指出，预订未来三个月入境美国航班的数量同比增加2.3%。
路透联合国8月17日电(记者 Louis Charbonneau)---联合国周三表示，希望在不远的未来向叙利亚派出一支执行人道主义评估的团队。
联合国人道事务副秘书长阿莫斯(Valerie Amos)在纽约对记者表示：“我们希望，我们能尽快让代表团进入叙利亚，并进行评估。”
叙利亚迄今尚未允许联合国向该国派出评估团。叙利亚政府自3月份一直在对支持民主的抗议者进行镇压。
叙利亚总统巴沙尔・阿萨德(Bashar al-Assad)5月初对潘基文表示，他将考虑此事，但从未授权许可。叙利亚政府的镇压预计已造成至少2,000人死亡。
阿莫斯表示，如果代表团获准进入叙利亚，尚不清楚该团将具体前往何处，但他也表示，那些斗争一直在持续的地区将尤其是此行的重点。
一名联合国发言人表示，潘基文周三与阿萨德通话，但谈话细节尚无法立即知晓。潘基文在8月6日对阿萨德表示，使用武力对付平民的行径必须停止。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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