商务部：鼓励搭建网络虚拟商圈

路透北京8月18日电---为缓解中小商贸企业融资困难,中国商务部和银监会近日发布指导意见,要求积极推广银行融资、商圈担保融资、供应链融资等适合商圈特点的融资模式,鼓励各类网络商城、社区、网络交易平台搭建虚拟商圈.

商务部网站刊登新闻稿援引指导意见称,鼓励担保机构入驻商圈,建立与商圈、再担保机构及银行的风险分担机制,鼓励商圈建立物流监管平台,引导银行开展动产质押融资业务;探索商铺经营权、租赁权质押融资试点,鼓励商圈内有条件企业通过发行集合债券、融资租赁等方式融资.

指导意见并称要在商圈内开展经营主体信用认证和评价,指导银行和担保机构利用认证评价信息和经过授权获得的网上交易信息,科学评价网络经营主体信用状况.

新闻稿并援引不完全统计称,全国现有亿元以上交易额的商品交易市场达4,500多个,100亿元以上的商品交易市场达70多个,已建、在建和规划中的物流园区近600个,规模以上电子商务平台约2.3万家.

但由于商圈内多数企业属于中小企业,抵押物少、信用记录不健全,融资难问题较为突出,严重束缚了商圈及商圈内企业的发展.(完)

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--发稿 李然; 审校 林高丽

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