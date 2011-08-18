苹果和高通等有意购InterDigital--消息

图表新闻：德国工业订单和工业生产数据表现分歧 意味着什么？

路透伦敦2月7日 - 过去几天出炉的德国工业数据不仅让人感到意外，乍一看还令人困惑。 首先，12月工业订单较前月增长5.4%，远高于上升0.5%的一致预估，而且高于路透调查中的所有预估值。 其次，12月工业生产较前月下降3.0%，降幅远超下降0.3%的一致预估，且比路透调查中的所有预估值都低。 这两个数据的表现分歧图表：http://bit.ly/2lf0Qfs 那么，这意味着什么？可以看看它们各自和什么相关。 简言之，德国2016年第四季经济增长可能不像一些分析师预期的那么强劲。 大多数分析师认为，德国第四季经济增长0.5%左右。但工业生产数据显示情况可能并非如此。 根据汤森路透数据，过去10年，月度工业生产与其所在季度国内生产总值(GDP)的相关系数高达0.868。 换言之，工业生产数据差劲通常意味着GDP表现欠佳。