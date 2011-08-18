苹果和高通等有意购InterDigital--消息

日本内阁官房长官称希望特朗普理解日本的贸易议题
路透东京2月8日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，当美国与日本领导人本周会面时，希望特朗普政府更好地理解日本贸易议题，并认识到贸易对美国经济的贡献。
路透纽约8月17日电---消息人士透露,苹果(AAPL.O),诺基亚NOK1V.HE和高通(Qualcomm)(QCOM.O)等多家电信及科技公司,正酝酿竞购专业无线通信科技公司InterDigital(IDCC.O).
InterDigital即将转让并稳步推进拍卖事宜,尽管该交易在周一受挫.当时重要潜在竞购者之一的谷歌(GOOG.O)达成另一宗交易.
谷歌同意斥资125亿美元收购摩托罗拉移动(MMI.N).此事导致InterDigital股价周一暴跌23%.
消息人士称,谷歌尚未正式从拍卖中撤离,但是否该互联网巨头将出手竞购InterDigital并不明朗,尽管後者的无线专利颇具吸引力.
InterDigital拒绝置评.无法立即联络到其他潜在竞买者发表评论.(完)
--编译 肖群英;审校 孙茉莉
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