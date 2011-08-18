香港《文汇报》：拜登访华释疑增信 美须关顾中国利益

8月18日社评

美国副总统拜登昨日抵达北京,展开6天的正式访华行程.这是中美加强高层交往、增进战略互信、建立合作夥伴关系的重要外交行动.美债安全和人民币汇率是此次拜登访华的焦点议题.对于这些美方关心的问题,中国一向愿意倾听美方的意见,关键是作为平等的合作夥伴,美国同样需要关切和尊重中国利益,切实保障中国美元资产安全,并且要放宽对华高科技出口限制,进一步推动中美关系良性发展.

中美虽然在经济制度、意识形态存在明显差异,但是两国在政治、经济等的共同利益点越来越多,两国增进了解、互信,保持良好关系,其重大意义不言而喻.尤其是今年年初国家主席胡锦涛访美,两国政府和企业间达成丰硕合作成果,中美关系呈现稳步发展的态势.此次拜登访华就是促进中美深入沟通、落实共识,将中美合作的协议成果具体化.

此次拜登访华的背景,是评级机构标准普尔历史性地下调美国信用评级,美债危机席卷全球金融市场,中国作为美国国债的最大持有者,理所当然地对美国政府的信誉产生质疑,希望美国采取负责任的财政和货币政策,妥善处理债务问题.这也代表了全球其他持有美债国家的声音.

美国对华出口管制加剧了双边贸易不平衡,单纯依靠人民币升值并不能解决美国对华贸易逆差.相反,人民币升值过快过急,美国的普通消费品价格飙升,中国经济出现剧烈波动,更不利全球经济的稳步复苏.因此,美国应该面对现实,取消对华高科技产品出口限制,扭转中美贸易失衡,共同维护世界的金融、经济稳定.