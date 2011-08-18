《信报》：强化香港离岸业务 金融新政中港互利

8月18日社评

中国副总理李克强访港,甫下飞机便向传媒预告,中国将有新政策,深化中港两地经贸和金融合作.昨天公布的多项新措施,包括建立香港人民币回流机制,连串金融新政,香港确实从中获得不少商机.中国则通过强化香港人民币离岸业务,加快推进人民币国际化步伐,战略也十分明显.可以说,中港加强金融合作,切合目前各自的发展需要和利益.

香港作为国际金融中心,在中国金融改革过程中,能够提供与中国任何城市有差异性的金融服务,这种优势实难以取代.严格来说,人民币国际化的进程,也是中国开放资本帐目的进程.在目前资本帐目有管制的条件下,中国要推进汇率和资本管理逐步开放,又想加大人民币作为结算及投资货币的功能和需求,取得人民币区域化的好处,可通过建立离岸市场,实现可控的、风险得到隔离的境外人民币市场,以支持和配合人民币国际化步伐,并保障中国金融安全.

可以说,在国家金融深化过程中,香港扮演了试验场的重要角色,通过本身固有优势—包括在普通法体系下所集散的人民币资金,提供有别于中国的差异性金融服务.发展多样化人民币金融产品离岸交易平台,为海外投资者提供到中国投资以外的新渠道.港府于1978年解除银行开设禁令,香港走上国际金融中心之路.如今中国对港的金融新措施,强化香港人民币离岸中心地位,反映香港金融发展转入一个阶段性新起点,李克强昨天为新历史起点揭开序幕.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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