香港《经济日报》：中国送大礼 促香港助国家战略

8月18日

中国国务院副总理李克强访港,送来多份经济大礼.此非中国纯粹挺港之举,而是中国要藉香港强项,加快其走向国际的战略部署.香港若能藉此建立尖端的国际金融业,及广阔的专业服务业此两大支柱,将可成功推动经济转型.

李克强带来的“大礼”中,有多项金融经济相关政策,其实中港双方已洽商多时,但久未获中国拍板放行,这次却一次过得到全面开放.有指中国如此慷慨,是为助香港抵御国际经济危局,其实不然.中国之举应是国家已订出新的战略,要加快走向国际,同时察觉香港优势可助此战略,才一次过送出多份经济大礼.

中国针对香港优势,送出三十多项经济大礼,香港可藉此建立两大经济支柱:其一,是顶尖的国际金融中心.李克强带来的多项金融开放政策中,均可强化香港作为人民币离岸中心、国际资产管理中心的地位,并可提升香港金融中心在国际上的影响力,令香港有机会追上纽约、伦敦.其二,是广阔的专业服务业.香港服务业占本地生产总值93%,其中不少质素达到国际一级水平.不但可助中国提升服务业、走向国际,更可造就本地多项专业服务的扩展,创造大量高增值职位.

中国的新战略是加快走向国际,需要借助香港优势.香港未来发展的关键,就视乎能否把握及扩大已有优势,以顶尖的金融业和广阔的专业服务业,建立两大支柱撑起经济,此有赖港人团结合作、激发内部拼搏精神和创意,香港才可踏上新台阶,完成经济转型,为未来五年、10年以至更长时间的发展,奠下重要而稳固的基础.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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