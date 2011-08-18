委内瑞拉将把黄金产业收归国有

路透加拉加斯8月17日电(记者 Daniel Wallis/Louise Egan)---委内瑞拉总统查韦斯周三宣布，将对该国黄金产业实行国有化，并将把该国外汇储备资金从西方国家转走。

这些举措将使该国财政状况更难判断。查韦斯正积极准备，寻求明年连任总统。

委内瑞拉许多经济部门均已置于国家控制之下，现在又把目标转向黄金产业。之前有外资企业抱怨称，委政府实施的黄金出口限额，影响了这些企业在融资和发展项目方面的努力。

查韦斯对这场辩论看来已失去耐心，决定把整个黄金产业收归国有。他接受国家电视台电话采访中称：“我们将把黄金产业国有化，把黄金转为国际储备的一部分，因为黄金不断升值。”

他说：“我将批准一项法律，接管黄金产区，在那些地区将仰赖军队，因为那里仍然有混乱、秘密犯罪和走私活动。”

查韦斯还计划将大量黄金储备从海外银行转移回委内瑞拉，并计划将大量外汇储备资金，从欧洲和美国转至中国、俄罗斯和巴西等国银行。(完)

编译：张敏 发稿：朱淑珍

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