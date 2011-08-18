波音完成787-8"梦幻"客机飞行测试

日本内阁官房长官称希望特朗普理解日本的贸易议题
路透东京2月8日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，当美国与日本领导人本周会面时，希望特朗普政府更好地理解日本贸易议题，并认识到贸易对美国经济的贡献。
路透亚特兰大8月17日电---波音公司(BA.N)表示， 配备有劳斯莱斯(RR.L)引擎的波音787-8“梦幻”客机已完成了所需的飞行测试。
随着飞行测试的结束，在向全日本航空运输公司(All Nippon Airways)(9202.T)交付首批飞机前，现在需要的就是美国联邦航空局(Federal Aviation Administration)的许可证。
波音周三在声明中称，最後一次飞行测试在8月13日举行。
波音首批787飞机的交付时间比原定时间晚了三年，很大程度上是因为全球供应链出现障碍。
波音787“梦幻”飞机是一款轻型飞机，承诺要比同样大小的飞机节能20%。该客机很多基础结构部分是由合成材料制成。
波音已承接了800多架“梦幻”客机订单。
公司还表示，配有通用电气(GE.N)引擎的波音787飞机的飞行测试还在继续。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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