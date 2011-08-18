巨额微博投资拖累新浪第二季净利

人民日报：对外储数字变化无须过于敏感 规模够用更值得关注
路透北京2月8日 - 针对中国1月外储规模失守三万亿美元的整数关口，人民日报周三发布热点聚焦报导称，对外储数字变化无须过于敏感，关注重点不应简单落在数字变化或所谓“整数关口”上，规模够用更值得关注。
* 新浪第二季经调整营收为1.143亿美元
* 第二季经调整EPS为每股0.20美元,高于华尔街预估的0.19美元
* 预计第三季经调整後营收介于1.23-1.26亿美元
* 盘後交易中股价劲扬近7%
路透旧金山8月17日电---中国最大的门户网站新浪(SINA.O)称第二季净利减少60%,因其在广受欢迎的微博服务上投入巨资.
新浪获利略高于华尔街预期.该公司股价在美股盘後交易中上涨近7%,报99美元.
新浪正努力让微博实现创收,并将之打造为成熟的社交网站,与开心网和人人网(RENN.N)抗衡.新浪本月已推出微博虚拟货币--微币.
新浪周三表示,第二季净利为1,000万美元,或每股0.15美元,去年同期为2,520万美元,或每股0.38美元.
据汤森路透I/B/E/S,新浪第二季不计入一次性项目的每股盈馀(EPS)为0.20美元,高于分析师预估均值0.19美元.
新浪不计单独的房地产广告业务的营收增长21%至1.143亿美元,位于其预估区间1.12-1.15亿美元之内.
新浪预计,第三季经调整後营收将介于1.23-1.26亿美元,分析师预估为1.257亿美元.
该公司第二季广告营收较去年同期跳增26%至9,180万美元,而与移动业务相关的营收下降2%至1,950万美元.(完)
--编译 洪曦;审校 白云
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