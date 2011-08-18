戈尔巴乔夫呼吁更换俄罗斯领导层

路透莫斯科8月17日电（记者 Timothy Heritage）---前苏联总统戈尔巴乔夫周三称，俄罗斯需要更换新领导与自由选举，才能防止国家倒退。

1991年，前苏联共产党强硬派发动政变，反对戈尔巴乔夫推行的改革政策，但最後以失败告终，此事最终加速了前苏联的解体。

在此次政变二十周年纪念的新闻发布会上，现年80岁高龄的戈尔巴乔夫没有直接批评俄罗斯总理普京，而是表示俄罗斯需要更大的民主。

当被问及谁应该是俄罗斯下任总统，戈尔巴乔夫表示：“我们需要变更最高领导层，当时之下我们必须突破惯性。”

“我们需要自由选举……人们必须感觉到有些方面自己可以当家作主。”

当被问及对于政变二十年後的今日俄罗斯有何看法，戈尔巴乔夫答道：“一言以蔽之，我感到失望。”

“当前政策提议与当前政府是在开历史的倒车，”他说道。（完）

编译：张敏 发稿：王燕焜

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