上半年中小企业无大范围趋势性破产倒闭--人行官员

路透北京8月18日电---中国人民银行金融市场司副司长吴显亭周四称,今年上半年中小企业生产和生存状况总体正常,没有出现个别媒体报导的大范围、趋势性的中小企业破产倒闭问题.

他在接受政府网就中小企业金融服务问题采访时称,从广东、浙江等代表性地区工商局对企业倒闭数量统计来看,和往年相比也没有特别明显的数量变化.

"从企业数量变化来看,现在企业的困难状况也没有2008年、2009年金融危机时那麽严重."他称.(完)

更多细节,请点选政府网网站(www.gov.cn/zxft/ft215/)

--发稿 李文科;审校 乔艳红

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