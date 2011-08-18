独家：美证交会无意要求延长信用评级调整通知时间

路透华盛顿8月17日电---美国证券监管机构不打算效仿一项欧洲的建议,在信用评级机构调整国家评级後给予三天通知时间,因为他们担心这会为内幕交易创造机会.

美国证券交易委员会(SEC)国际事务部主管Ethiopis Tafara表示,美国倾向于维持现行的要求,即在评级调整之後立即披露.

欧洲已经要求标准普尔等评级机构给予发行债券的任何公司或政府12小时的通知时间,但这项新的提议把通知时间延长至三天.

"我们还没有考虑延长通知时间,而且我预计也不会考虑,"Tafara周二在接受访问时表示.

究竟评级机构应当在做出评级决定之後多久披露消息,这在美国评级被下调之後成为争论的主题.在标普决定下调美国长期主权债信评级之後,美国财政部试图让标普推迟数天宣布评级下调的消息,因为标普评估的数据存在争议.

奥巴马政府指责标普计算出现错误导致美国评级遭受前所未见的调降.标普坚决否认犯错.尽管标普的确在宣布降级之前预先交给美国财政部一份新闻稿草稿,但拒绝了财政部向其做出的延至下个周一再对外公布的要求.

标普决定同日公布降评的决定符合现行美国证券交易委员会(SEC)规定.尽管该规定并未指明评级机构应该多快宣布评级变动,但一项2007年的规定明确要求评级机构需有防止内幕交易的相关政策.

财政部官员不愿对欧洲的提议及其与SEC现行规定有何不同置评.

Tafara说,SEC的规定反映出旨在避免内幕交易、确保投资者能迅速取得所需实质性信息的一般监管哲学.

相反地,欧洲的模式则是努力确保发债方可以有更多时间来评估一项评级变动.

"他们要求的事前预告可让发债者对评级结果施加更多影响,而且有更多时间来为市场反应做准备,"Tafara说,"在这方面,我们的着眼点不相同."

与奥巴马政府一样,欧洲官员也对评级机构最近在欧洲的降评举动感到沮丧,其中包括穆迪(MCO.N)在葡萄牙获得欧盟纾困的情况下,仍下调了该国的主权债信评级.

包括标准普尔在内的主要评级机构,断然拒绝了欧洲要求给予发行方更多时间评估评级变动的要求,称该政策会干涉他们的独立性.

去年在给欧盟执委会的一封信中,标准普尔写道,给予各国三天时间评估评级变动,"将会对评级过程的独立性构成不合理且带有政治动机的干涉."

不过目前标准普尔因下调评级事件在美国面临强烈反弹,部分议员可能会以新的观点看待欧洲的建议--尤其是美国参众两院蓄势准备对评级下调一事举行听证.

一名国会工作人员告诉路透,标普下调美国评级激怒了部分议员,今年秋天当他们讨论进一步改革评级机构时,欧洲要求给出更长通知时间的建议可能会是个有吸引力的选择.

知情人士表示,SEC审查员也在调查,标普调降美国信用评等是否遵循了自身的政策和程序.

Tafara表示,除欧美对通知时间不同之外,推进全球性评级机构改革的整体努力很成功.

美国和其他国际监管机构已为评级机构制定了10页的行业守则,以解决诸如评级方法透明度,使用非公开信息和利益冲突管理等问题.

Tafara称,"基本上,这是世界监管的共同范本.几乎所有的监管机构都在使用该行业守则制定自身法规."(完)

--编译 李春喜/李婷仪/王翔琼;审校 徐文焰/程琳

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