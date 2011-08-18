版本:
中国
冯涛股市实时分析 | 2011年 8月 18日 星期四 11:53 BJT

18日午间分析：沪指失守2600

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场早盘呈现弱势震荡态势。沪综指延续了近期在2600点附近的纠结走势，在成交萎缩、热点匮乏的情况下，沪综指失守2600点关口，虽然盘中多方一度组织反击，无奈动能不足，最终无功而返，午盘沪综指报收于2592.36点，下跌0.34%。

笔者认为，沪综指自2473点反弹以来，已经基本完成暴跌後的技术修复。随着外围市场“杀伤力”趋弱，决定A股市场的因素将转向国内。在国内经济形势以及货币政策进一步明朗前，大盘将延续近期震荡整固走势。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 冯涛股市实时分析

热门文章

编辑推荐

文章推荐