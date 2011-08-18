土豆网在美上市首日收跌11.9%

人民日报：对外储数字变化无须过于敏感 规模够用更值得关注
路透北京2月8日 - 针对中国1月外储规模失守三万亿美元的整数关口，人民日报周三发布热点聚焦报导称，对外储数字变化无须过于敏感，关注重点不应简单落在数字变化或所谓“整数关口”上，规模够用更值得关注。
* 土豆网首日交易收盘较发行价跌落11.9%
* 首次公开发行600万份ADS,每份定价29美元
* 分析师称IPO定价过高
路透纽约8月17日电---中国在线视频公司土豆网TUDO.O周三在美国NASDAQ市场挂牌首日收跌11.9%,分析师指称该股定价过高.
在市况动荡之际,土豆网是少数几家确定首次公开发行(IPO)价格,并开始挂牌交易的公司之一.该股发行价落在询价区间的中点,首日上市收盘价报25.56美元,较IPO定价挫跌11.9%.
"显然此次发行的定价不当,"IPOfinancial.com总裁David Menlow指出,"该股在(开盘)铃声刚响起时便已挫跌."
土豆网首次公开发行600万美国存托股份(ADS),每份ADS定价29美元.
该公司发行价位于8月3日设定询价区间的中点,而在那以後,标准普尔500指数出现近期少见的猛烈下跌.尽管市场现已收复部分跌幅,但仍低于8月3日水平.
土豆网允许用户观看、上传、评级、评论和推荐视频内容,类似于谷歌(GOOG.O)旗下网站YouTube,以及另一家中国在线视频网站优酷网YOKU.N,优酷网于去年12月在美国上市.
中国是全球以用户数量计最大的互联网市场,土豆网董事长暨首席执行官(CEO)王微指出,目前最重要的事情是跟上市场扩张的步伐.
瑞士信贷、德意志银行和Oppenheimer & Co担任是次IPO的承销商.(完)
--编译 肖群英;审校 丁琦
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