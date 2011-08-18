婴儿潮退休 加拿大劳动人口减少

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透渥太华8月17日电---加拿大统计局周三公布的研究报告指出，随着“婴儿潮”一代步入退休年龄，加拿大劳动人口较退休人口比率将迅速下降。
去年，加拿大劳动人口约为65岁及以上退休人口的4.5倍。统计局预计该比率到2031年将降至2.5-2.8倍。
劳动人口较退休人口的比率下降，通常意味着国家要考虑提高劳动人口税负、或削减政府支出、或双管齐下。
统计局作出前述预测时，已考虑到了移民流入因素。(完)
编译：张敏 发稿：朱淑珍
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