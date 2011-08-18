瑞银：若出口暴跌 中国或再次中止人民币升值

路透北京8月18日电---投行瑞银(UBS)报告称,若出于某种原因,欧元对美元汇率降至1.2以下并且/或者中国出口暴跌,那麽政府很可能会再次中止人民币升值,甚至会在几个星期/月内令人民币对美元小幅贬值.换言之,保证经济增长和社会稳定永远都是政府的首要任务.

瑞银维持人民币对美元汇率在今年年底达到6.2左右、以及在2012年底达到6.0的预测.

"我们认为上周人民币升值步伐加快并不意味着中国已经放弃了逐步升值、逐步扩大弹性的汇率制度."报告称.

报告认为,中国政府将逐步提高人民币汇率弹性,允许人民币对美元逐步地、但较明显地升值(每年升值5%左右),同时缓慢而坚定地扩大人民币在国际上的使用范围.

人民币逐步升值的政策并不会由于每月外贸顺差和CPI通胀率的波动而轻易更改.不过,在这一政策框架和方向下,人民币升值的步伐可能会依据情况的变化而适当加快或放慢.

报告称,过去10天金融市场上的抛售和极度动荡并未从本质上改变中国的汇率政策.即使未来数月出口需求趋于疲弱,中国出口依然具备竞争力;人民币被低估的事实并未改变--随着美元的贬值,人民币相对一篮子按贸易加权货币事实上是在贬值的.

而由于美国和其他主要贸易夥伴国经济复苏停滞和失业率高企,未来一年中对人民币升值的海外政治压力和针对中国出口的贸易保护主义措施可能会进一步激化;中国仍然面临着控制国内流动性和通货膨胀的挑战;最後,中国依然担心人民币大幅升值所产生的负面影响.

因此,瑞银并不认为上周人民币汇率加速升值意味着今年全年人民币升值幅度将超过5-6%;尽管每日交易区间可能会扩大,但这也只意味着汇率弹性小幅增加.事实上,当前的交易区间(每日波幅+/-0.5%以内)几乎从未被触及过.

中国人民币兑美元此前频创汇改新高,引发国内机构对出口环境恶化的担忧,但国际清算银行(BIS)最新公布实际数据却与市场感觉大相径庭,7月仅微幅反弹0.53%,年内甚至还贬值1.73%.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节,并表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 谢衡; 审校 杨淑祯

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