美联储鹰派对利率政策持异议

* 费希尔称,美国国会需采取措施提振经济,而非美联储

* 费希尔指出,持异议并非基于通胀担忧

* 普洛瑟称,低利率承诺不合时宜,令美联储束手束脚

* 布拉德称担忧此举或引发通缩

路透德州米德兰8月17日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)三位官员周三提出截然不同的理由,反对美联储未来两年维持利率不变的举动,表明美联储内部对政策的反对观点也不统一.

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔称,他的主要担忧不是宽松货币政策可能引发物价攀升.这是继上周另两位联储官员反对美联储承诺近零利率政策再维持两年後,费希尔首度开腔表态.

"我认为束缚美国经济的不是货币政策,而是华府的财政管理不善,"通胀鹰派人士费希尔在德州米德兰一个论坛上表示.

他指出,需美国国会采取行动(提振经济),而非美联储,指责国会议员.就在几周前,国会就减赤问题的分歧使美国濒临史上首次债务违约的边缘.

"货币政策不能代替必需继续的工作,"他说."要继续现在的工作."

费城联邦储备银行总裁普洛瑟在接受彭博广播(Bloomberg Radio)长达一个小时的采访中,首次就其反对立场打破沉默,称不希望美联储抗击通胀的手脚受时间框架束缚.

普洛瑟说,将低利率政策维持时间延长两年的承诺是"在错误时机推出的不合时宜的政策",同时其有关经济的声明亦过度悲观."政策不应依赖于时间表,而应该视经济形势而定."

虽然通胀预期仍处在可控之中,但普洛瑟警告,美联储需要防范通胀预期骤然转为上行的可能性.

"从我个人来说,我认为加息要远早于2013年中旬,"普洛瑟说."我不知道具体日期,但不太可能是两年後,至少在我看来是这样."

美联储自2008年12月以来一直维持利率在近零水准,并已购入2.3万亿(兆)长期债券来支持经济.

美联储在上周的政策制定会议上,承诺维持近零利率至2013年中期,并表示,正在考虑支撑疲弱经济复苏的其他选项.

三位决策者投票反对新政策,是1992年联储会议以来持反对观点人数最多的一次.

不过反对的理由非常广泛,三方异议明显达不到反抗统一的程度.

持不同意见的第三位美联储决策者--明尼亚波利斯联储银行总裁柯薛拉柯塔,上周五为他的投票提出了一系列不同的理由.

柯薛拉柯塔称,"美国经济状况与去年11月美联储推出上一轮购债计划时相比已大幅改善,美联储无需提供进一步的刺激措施."

第四位决策者--圣路易斯联储银行总裁布拉德在周三刊登的采访中表示,如果今年轮到他投票,他会投反对票.地方联储总裁每两或三年轮换具有投票权.

他表示,两年期的承诺限制了美联储对新数据作出政策调整的灵活性,或将引发通缩预期,而且这种预期可能成为现实.

6月核心个人消费支出(PCE)物价指数较上年同期上涨1.3%,去年12月为上涨0.9%.7月失业率降至9.1%,低于上年略超10%的峰值.核心PCE物价指数是美联储衡量通胀率时较偏爱的指标.

普洛瑟同意费希尔的观点,认为关于美联储不应为国会的不作为收拾烂摊子.

"我认为美联储内部或者其它部门的决策者的观点是错误的,即认为一旦财政政策由于某种原因失效,美联储就应采取行动,"普洛瑟表示.

他们做出评论之际,正值外界对美联储的批评高涨,且2012年总统选战开始.

德克萨斯州州长、共和党总统竞选人Rick Perry周一表示,他认为如果美联储主席伯南克"在现在到2012年11月竞选期间印制更多钞票",将视为"叛国".此番言论激起了千层浪.

Perry称,如果美联储在大选前增印钞票,德州人会让伯南克"难看".

伯南克最近一次到访德州是在2010年4月,当时在达拉斯发表讲话.

费希尔拒绝就Perry的观点直接置评,但表示美联储对批评之声不感兴趣,将做正确的事.(完)

--编译 肖群英/梁睿雪/王翔琼;审校 李爽

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