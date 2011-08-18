光明食品称已达成意向购澳洲Manassen75%股权

路透上海8月18日电---中国最大食品公司之一的光明食品(集团)有限公司宣布,已与澳大利亚食品控股有限公司(Manassen)达成战略合作意向,由光明食品从後者目前的股东CHAMP私募基金手中收购Manassen公司75%的股权.

新闻稿未给出此次收购的具体金额.不过有消息人士稍早透露,本次交易中,Manassen的估值将超过5亿澳元(折5.25亿美元).这将是光明食品集团成立以来最大一次海外并购.

根据协议,Manassen其馀25%的股份将由其目前的股东继续持有.新闻稿称,光明食品的高层领导计划在本月下旬访问澳大利亚,届时双方将举行正式签字仪式.

新闻稿引述光明食品集团董事长王宗南的话称,光明食品集团和Manassen希望通过本次合作实现协同效应,扩大Manassen公司在中国销售和出口业务,同时光明食品也可以通过Manassen公司在澳大利亚的分销网络将光明的产品和品牌引进到澳洲市场.

新闻稿指出,本次收购的相关事项目前正在进行中,合作项目还需经澳大利亚外国投资审查委员会及中国有关政府部门的批准.

本次交易中,野村国际担任光明食品的独家财务顾问,美林国际和瑞银UBSN.VX担任Manassen的财务顾问.

Manassen旗下拥有或代理超过70个本地和国际知名食品零售品牌以及美食供应商品牌.2006年,澳大利亚私募股权公司CHAMP收购了玛纳森食品的多数股份.

光明食品集团成立于2006年8月,由上海市当地的上海益民食品一厂集团、农工商集团、糖业烟酒集团以及锦江国际集团的相关资产合并组建而成,是一家以食品产业链为核心的产业集团,旗下拥有金枫酒业(600616.SS)、海博股份(600708.SS)、上海梅林(600073.SS)和光明乳业(600597.SS)四家A股上市公司.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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