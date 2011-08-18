独家：中美或将就联合审计检查展开更多磋商

路透纽约/华盛顿8月17日电---美国主要审计监管机构--公众公司会计监督委员会(PCAOB)的负责人周三表示,今年10月美国监管者可能会与中国同行在华盛顿会谈,共同研究制定对中国会计师事务所进行联合检查的草案.

这将是在美国上市的中资公司爆出一系列会计丑闻之後,双方官员的第二轮高级别会谈.

PCAOB主席James Doty在访问中表示,中资公司已经受到资本市场的惩罚,因为投资者无从知道财报审计是否可信,并且中国的监管者也意识到实施检查对双方都有益.

"他们正在与我们合作制定一套联合检查机制,就像在欧洲进行的那样,"Doty对路透表示.

一位美国证券交易委员会(SEC)的主要官员周二对路透表示,尽管双方有进行第二轮谈判的计划,但目前磋商仍处于刚刚起步的阶段.

"我们仍处在分享信息和建立互信的阶段,"SEC的副首席会计师J.W. Mike Starr表示.上个月他作为美方的九名监管官员之一,参与了在北京举行的为期两天的审计监察谈判.

"我们的目标是在2012年之前达成协议."

**反向收购问题或加大中美合作难度**

PCAOB一直试图涉足中国的审计检查,因会计丑闻已使得美国投资者对中资公司股票的青睐度降低.PCAOB是根据2002年萨班斯-奥克斯利法案创建,用于监管和检查审计公司.

很多有问题的公司通过借壳,即"反向收购",与一家美国壳公司并购,从而进入美国资本市场.

由于SEC和PCAOB寻求与中国财务部、中国证券监督管理委员会建立更密切的工作关系,反向收购的问题加大了其中的利害关系.如此一来,他们必须努力说服中方,让其相信联合检查审计公司不会损害中方权威.

不过Doty认为,随着中方意识到"全球经济对国家主权设置了诸多限制,他们的一些顾虑将得到缓解."

"中方可能表示,基于国家主权原则,有充分理由不进行国际化审计检查.不过这种情况已过去很久."Doty表示,"他们现在不这麽说了."

**欺诈行为或遭遇挑战**

Doty表示,PCAOB计划不久公布一项"业务警告",提醒审计公司在新兴市场可能面临的欺诈风险等特殊挑战.

上月在中国进行的第一轮会谈中,中美双方大部分时间都用于向对方解释各自对审计公司的检查操作.双方主要处于学习阶段,并未深入到如何进行联合检查的细节问题上.

"我认为,当双方仍在理解消化对方的检查程序细节时,开始讨论具体协议还为时过早.他们正在了解我们的调查方法,我们也在研究他们的,"SEC国际事务主管Ethiopis Tafara表示.他的部门曾参与双方协商.

美国监管者希望开始与中方制订关于两国监管者参观考察彼此审计检查流程的计划."这是理想的,"Starr表示,"我认为双方都需要首先观摩彼此的检查工作."(完)

--编译 李春喜/王翔琼/梁睿雪;审校 程琳/丁琦

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