拜登称中美合作对全球经济稳定至关重要

路透北京8月18日电---美国副总统拜登在近日访华期间对中国国家副主席习近平表示,全球经济的稳定有赖于美国与中国的配合协作.拜登此行旨在重塑对美元的信心以及与中国下任领导人建立联系.

"我想说,对美国而言,与中国建立密切关系尤为重要."拜登在周四与习近平会晤时一开始就表示.

"我绝对相信,全球经济的稳定很大程度上依赖中美两国的合作."

拜登此行更重要的目标是建立信任,而非达成交易.

习近平很可能在2013年接替胡锦涛,成为中国下任国家主席.

双方在会谈之初都对两国关系表露出良好和煦的意愿.记者们被允许短暂旁观会谈.

"我也认为在当前的新环境下,中国和美国之间比以往拥有更广泛的共同利益,我们两国也承担着比以往更重要的责任."习近平对拜登表示,"中方希望与美方一道,促进两个大国间的关系发展."

拜登将探寻有关习近平将如何处理两国关系的线索.中美两国之间存在多种利益牵绊,包括:汇率和贸易关系,美国向台湾出售武器,围绕苏丹和朝鲜(北韩)的种种外交争端,还有人权问题等等.

"外交政策远不止一次访问那麽简单,这涉及到建立联系和信任,"拜登对习近平表示,"我希望我们的私人关系也能继续得到发展,这是我本人的良好愿望."

拜登自周三开始对中国进行为期五天的访问,这是一个审视奥巴马政府在关于美国债务和对台军售议题上观点与倾向的机会.(完)

--编译 随芬/高琦; 审校 程琳

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