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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 18日 星期四 14:52 BJT

辛辛那提网球赛三名将出局

周三在辛辛那提网球赛上，女单三员大将遗憾离赛，其中头号种子沃兹尼亚奇连丢两盘，4-6与5-7不敌美国本土小将麦克哈尔，而明星球员小威廉姆斯因伤势恶化退赛，赛会三号种子阿扎伦卡因右手受伤，不愿在美网公开赛前冒险亦退出比赛。图为8月17日沃兹尼亚奇赛中发球。路透

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