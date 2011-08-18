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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 18日 星期四 14:53 BJT

拜仁2-0胜苏黎世

周三在欧冠资格赛中首回合较量中，罗本一传一射，助拜仁慕尼黑主场2-0轻松战胜苏黎世。比赛第8分钟，罗本一记传中，施魏因斯泰格顺势头球破门，第72分钟，罗本踢出一记漂亮的弧线球，皮球飞入球门，最终双方比分定格为2-0。图为8月17日罗本庆祝进球。路透

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