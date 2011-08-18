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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 18日 星期四 14:54 BJT

法布雷加斯上演巴萨处子秀

法布雷加斯加盟巴塞罗那後的处子秀比赛以胜利首场。周三在西班牙超级杯次轮中，法布雷加斯第82分钟替补上场，换下佩德罗，此时皇马刚刚把赛场比分扳为2-2平，但之後梅西绝杀，将比分锁定为3-2，巴萨总比分5-4赢得奖杯。小法赛後表示：“我非常高兴，首战胜赛感觉很好。”图中居中者为法布雷加斯。路透

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