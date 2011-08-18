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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 18日 星期四 14:55 BJT

梅西发威 巴萨3-2绝杀皇马

周三在西班牙超级杯次回合比赛中，梅西下半场贡献绝杀一球，巴塞罗那3-2击败皇家马德里，两回合总比分5-4成功捧杯。本场比赛再次验证梅西的出色球技，他第15分钟助攻伊涅斯塔率先进球，并在全场第87分钟以一记势不可挡的凌空射门为巴萨锁定胜利。路透

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